Kia EV6 krijgt bereik van 'meer dan 510km' en 800V-laadsysteem

Kia heeft de EV6 volledig onthuld, de eerste elektrische auto van het merk op het E-GMP-platform. Met het grootste 77,4kWh-accupakket en de achterwielaandrijving heeft de crossover een actieradius van 'meer dan 510 kilometer'. Prijzen maakt Kia nog niet bekend.

De EV6 lijkt in veel opzichten op de Hyundai Ioniq 5, die allebei het E-GMP-platform delen. Beide auto's worden met 58kWh-accu geleverd, al is er voor de EV6 ook een grotere 77,4kWh-accu beschikbaar. Kia zegt niet welke actieradius de EV6 met vierwielaandrijving of het kleinere accupakket heeft. Wel zegt het bedrijf dat de crossover minstens 125kW of 170pk en 350Nm produceert. Bij vierwielaandrijving krijgt de EV6 twee elektromotoren, dan levert de crossover maximaal 430kW of 585pk en 740Nm. Deze snelste uitvoering heet de EV6 GT, accelereert in 3,5 seconden van nul naar 100km/u en heeft een topsnelheid van 260km/u.

Bijzonder aan het E-GMP-platform is de mogelijkheid om met zowel 400V als met 800V te laden. Kia meldt niet met hoeveel vermogen de accu kan worden opgeladen. In theorie is een 800V-accu met 350kW op te laden. De EV6 moet in 18 minuten van 10 tot 80 procent op te laden zijn. Volgens Kia is dit ongeacht de accugrootte. De EV6 met achterwielaandrijving en 77,4kWh-accu moet per 4,5 minuut laadtijd 100km actieradius bij kunnen laden via 800V.

De EV6 heeft een integrated charging control unit, die twee v2l-poorten mogelijk maakt. Met deze poorten kunnen andere apparaten met maximaal 3,6kW worden opgeladen. Het kan om huishoudelijke apparaten gaan, maar ook om andere EV's. De crossover heeft hiervoor aan de achterzijde een aansluiting en bij de achterbank. Met deze v2l-poorten zijn een 55"-tv en airconditioner meer dan 24 uur tegelijk te laten werken, claimt Kia.

Het interieur van de EV6 toonde Kia al eerder, nu geeft het bedrijf meer details. De twee gekromde schermen meten allebei 12" en zijn als één display verwerkt. De EV6 heeft een AR-head-updisplay om onder meer de snelheid en navigatie-informatie te weergeven. Achter het stuur zitten twee pedalen om uit de zes recuperatiestanden te kiezen. Het regeneratieve remmen kan onder meer worden uitgeschakeld of in i-Pedal-stand worden gezet. In deze stand kan de auto maximaal recupereren en kan de EV6 ook tot stilstand worden gebracht zonder het rempedaal te hoeven gebruiken. De EV6 kent tevens rijhulpsystemen als rijstrookassistent en een adaptieve cruisecontrol waarbij de auto middenin de rijstrook blijft en van banen kan wisselen. De crossover kan ook op afstand geparkeerd worden.

Ten opzichte van de Ioniq 6 is de EV6 even breed, maar wel iets langer en iets minder hoog. De Kia EV6 heeft een wielbasis van 2,9 meter, is afhankelijk van de uitvoering 4,68 tot 4,695 meter lang, 1,88 tot 1,89 meter breed en 1,55 tot 1,545 meter hoog. De bagageruimte van de EV6 is 520 liter, of 1300 liter met neergeklapte achterbank. De frunk is 52 liter groot bij achterwielaandrijving of 20 liter groot bij vierwielaandrijving. Kia verwacht de verkoop van de EV6 in het tweede kwartaal te kunnen starten.

Accu Aandrijving Vermogen Koppel 77,4kWh Vierwielaandrijving 239kW/325pk 605Nm Achterwielaandrijving 168kW/228pk 350Nm 58kwh Achterwielaandrijving 125kW/170pk 350Nm 77,4kWh EV6 GT Vierwielaandrijving 430kW/585pk 740Nm

Eerste drie foto's zijn van de EV6 GT-line, laatste drie van de EV6 GT