Hyundai en Kia zeggen niet in gesprek te zijn met Apple over maken auto's

Hyundai en Kia zeggen beide niet in gesprek te zijn met Apple over het maken van elektrische auto's. Die gesprekken hebben wel plaatsgevonden, maar zijn dus inmiddels gepauzeerd. Het is onbekend of de deal er later nog komt.

Volgens Reuters houden moederbedrijf Hyundai en dochteronderneming Kia het er alleen op dat er geen gesprekken zijn, maar zeggen de bedrijven verder niks. Bloomberg meldde voor het weekend al het gerucht dat de bedrijven niet meer aan het onderhandelen waren. Een deal zou er bijna zijn geweest.

Apple zou met Kia en Hyundai volgens het meest recente gerucht vanaf 2024 ongeveer 100.000 auto's per jaar willen produceren in een fabriek in de Amerikaanse staat Georgia. Apple zou daarbij de software en het ontwerp voor zijn rekening nemen. Het zou gaan om een elektrische, autonome auto.

De geruchten dat Apple een auto zou willen maken zijn niet nieuw. Apple bevestigde enkele jaren geleden al te werken aan software voor autonome auto's. Met de samenwerking zou het bedrijf dus ook de hardware willen maken. De auto zou vooral gericht op toepassingen als maaltijd- en pakketbezorging, zaken die op termijn geen chauffeur nodig zouden hebben.