Peugeot toont elektrische mpv e-Rifter met actieradius van 280 kilometer

Peugeot heeft de e-Rifter getoond, een elektrische personenwagenvariant van Peugeots bestelbusje Partner. De e-Rifter krijgt twee varianten, Standard en Long, waarbij de Long-variant twee extra zitplaatsen heeft. Standaard heeft de e-Rifter plek voor vijf inzittenden.

De Peugeot e-Rifter is gebouwd op het EMP2-platform, net als bestelbusje Peugeot e-Partner, de Opel Combo-e, de Opel Combo-e Life en andere modellen van Opels en Peugeots moederbedrijf PSA. Veel specificaties van de elektrische Peugeots en Opels komen daarom overeen. De e-Rifter krijgt een enkele elektromotor die 100kW of 136pk levert en 260Nm. Daarmee kan de e-Rifter van 0km/u tot 100km/u versnellen in 11,2 seconden. De topsnelheid van de elektrische mpv is 135km/u.

De e-Rifter krijgt een 50kWh-accu waarmee volgens Peugeot een actieradius van maximaal 280 kilometer op basis van de wltp-norm mogelijk moet zijn. Peugeot meldt hierbij niet of het om de Standard- of de Long-versie gaat. Gezien het vermoedelijke extra gewicht van de Long-variant, heeft Peugeot het hierbij waarschijnlijk over de Standard-versie.

Voor het opladen krijgt de e-Rifter standaard een 11kW-driefasenlader, waarmee volledig opladen in vijf uur mogelijk moet zijn. Volledig opladen via een 16A-stopcontact is binnen 15 uur klaar, opladen met een 8A-stopcontact duurt 16 uur langer. De e-Rifter kan met maximaal 100kW snelladen; daarmee moet de auto binnen een halfuur tot tachtig procent op te laden zijn.

Peugeot heeft de middenconsole van de e-Rifter opnieuw ontworpen en geeft deze een nieuwe transmissiebediening. Hiermee kan bijvoorbeeld voor de voorwaartse of achterwaartse versnelling worden gekozen en kan de gebruiker tussen de drie rijmodi van de e-Rifter kiezen. Met Eco, Normal of Power kan de gebruiker aangeven hoeveel kracht de elektromotor moet leveren. Met de transmissiehendel kan de gebruiker tevens kiezen voor een zwaardere regeneratie-instelling. De e-Rifter krijgt standaard analoge tellers achter het stuur, maar kan optioneel met 10"-display worden uitgevoerd.

De Peugeot e-Rifter is minder dan 1,90 meter hoog, heeft een draaicirkel van 10,80 meter en is in Standard-versie 4,40 meter lang. De Long-variant is 35 centimeter langer en heeft ook een langere wielbasis. De bagageruimte is 775 liter onder de hoedenplank, wat oploopt tot 4000 liter met alle stoelen ingeklapt bij de Long-variant. De elektrische mpv heeft een maximaal trekgewicht van 750 kilogram. Verkoop van de e-Rifter start in de tweede helft van 2021, een prijs geeft Peugeot nog niet.