Ford verhoogt investeringen elektrisch en autonoom rijden naar 24 miljard euro

Ford vergroot zijn investeringen in de ontwikkeling van elektrische en zelfrijdende auto's. Waar het voorheen van plan was ongeveer 9 miljard euro in die ontwikkelingen te steken, wordt dat nu ongeveer 24 miljard euro.

De tijdslijn van die investeringen wordt wel iets opgerekt: de 9 miljard euro waar Ford in 2018 over sprak, werd verspreid over een tijdlijn die tot en met 2022 duurt. Bij deze aangepaste investering zit een tijdlijn die tot 2025 duurt. Het startpunt van deze investeringen dat Ford aanhoudt, is 2016. Zo'n driekwart van het geld is bestemd voor de ontwikkeling van elektrische, phev en hybride auto's en het overgebleven kwart gaat naar autonoom rijdende wagens. Ford noemt de aangepaste strategie tijdens de earnings call van donderdag een 'agressiever plan' om in de toekomst de leiding te nemen op het gebied van mobiliteit.

Ford haalde in de presentatie van de plannen ook de recente beslissing aan om met Google in zee te gaan. Toekomstige Ford- en Lincoln-auto's worden vanaf 2023 namelijk voorzien van Google-diensten. De infotainmentsystemen van dergelijke auto's zullen vanaf dan gebruikmaken van Android. De automaker gaat ook Google Cloud gebruiken.

Een van de producten van deze investeringen in nieuwe technologieën is de Ford Mustang Mach-E. Die zou oorspronkelijk vorig jaar al in Nederland uitkomen, maar dat is uitgesteld naar begin 2021; het productieproces is zoals zoveel zaken getroffen door de coronapandemie. De Mustang Mach-E wordt de eerste elektrische Ford op de Nederlandse markt.

Tweakers maakte begin 2020 een 'testritje' in de Ford Mustang Mach-E, video hoort bij een geschreven stuk