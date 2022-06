Elektrische Audi e-tron GT-sedan gaat bijna 105.000 euro kosten

De eerste elektrische sedan van Audi, de e-tron GT, gaat in Nederland 104.895 euro kosten. Ook komt Audi met twee limited editions waarvan er maar honderd gemaakt worden, de edition ZERO en ZERO Competition, beide voor 127.995 euro. De e-tron GT is vanaf 18 februari te koop.

Audi heeft de Nederlandse prijzen bekend gemaakt van de e-tron GT, drie dagen nadat het de auto heeft gepresenteerd. De e-tron GT gaat in Nederland 104.895 euro kosten. Dat is inclusief BTW, BPM en de kosten voor het rijklaar maken, de recyclingbijdrage en legeskosten. De gelimiteerde edities gaan beide 127.995 euro kosten. In Duitsland kost de auto 99.800 euro. De e-tron GT is gebaseerd op de Porsche Taycan, maar heeft minder vermogen, een lagere prijs en een grotere actieradius dan de Taycan. Het bereik van de Audi bedraagt 487 kilometer.

De gelimiteerde e-tron GT ZERO heeft een oplage van 100 exemplaren. Het verschil met de reguliere e-tron GT is dat de ZERO 21 inch lichtmetalen velgen krijgt, standaard matrixled-koplampen, animatieverlichting als de auto geopend en gesloten wordt en metallic lak en op verschillende plekken een Zero-icoon. Ook komt die versie met leren sportstoelen en een geluidssysteem van Bang & Olufsen met spraakassistent. De ZERO Competition heeft een sportief uiterlijk met een zwarte singleframe gril, bumpers, dorpels, buitenspiegels en een zwart Audi-logo voorop, en komt met ramen van donker privacyglas.

De accu van de e-tron GT heeft een nettocapaciteit van 86KWh en heeft een elektromotor op iedere as. De auto heeft twee snelheidsmodi, een gewone snelheid met een vermogen van 350kW of 467pk en een boostmodus met een vermogen van 390kW of 530pk. Daardoor doet de auto 0 tot 100km/u in 4,1 seconden. De topsnelheid is begrensd op 245 kilometer per uur.