Mercedes-Benz roept auto's terug vanwege probleem met eCall-systeem

Mercedes-Benz roept auto's terug vanwege een probleem met het Emergency Call-systeem. Het zou in ieder geval gaan om 1.292.258 voertuigen in de VS, die tussen 2016 en 2021 zijn geproduceerd. De auto's krijgen een software-update om het probleem te verhelpen.

De terugroepactie is inmiddels officieel verkondigd in de VS, meldt ook Associated Press. Het bedrijf bevestigt tegenover de BBC dat het bedrijf ook werkt aan een oplossing voor klanten in andere landen. "Deze update wordt ook geïmplementeerd in andere landen en we werken nauw samen met lokale autoriteiten", aldus het bedrijf.

Het probleem zit in het Emergency Call-systeem, dat automatisch een noodoproep doet aan hulpdiensten na een ongeval. Mercedes-Benz start de terugroepactie nadat dat systeem de verkeerde locatie van een verongelukt voertuig doorgaf. Het bedrijf heeft in oktober 2019 een onderzoek gestart, waarna het andere, soortgelijke gebeurtenissen tegenkwam. ECall is sinds 2018 een verplichte functie binnen de EU.

Volgens de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration, zijn er binnen de VS 1.292.258 voertuigen betrokken bij de terugroepactie. Het gaat om verschillende Mercedes-Benz- en Mercedes-Benz-AMG-voertuigen uit verschillende klassen. In totaal zouden ruim 200 verschillende automodellen met het probleem kampen. Alle getroffen voertuigen zijn tussen 2016 en 2021 geproduceerd, meldt het bedrijf.

Eigenaren van een Mercedes-Benz-voertuig, kunnen hun chassisnummer invullen op de website van de fabrikant om actuele terugroepacties te bekijken. De terugroepactie geldt daarnaast voor enkele 2016-2020 Metris-voertuigen en 2019-2020 Sprinter-auto's.

Het probleem wordt verholpen via een software-update. Volgens Mercedes-Benz wordt deze update bij de dealer of 'over-the-air' geïnstalleerd, schrijft Reuters. De terugroepactie van de autofabrikant begint naar verwachting vanaf 6 april. Het bedrijf zal getroffen eigenaren op de hoogte stellen. De software-update wordt kosteloos geïnstalleerd op voertuigen met het probleem.