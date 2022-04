Mercedes-Benz toont elektrische Vision EQXX-conceptauto met 'bereik van 1000km'

Mercedes-Benz heeft zijn Vision EQXX-conceptauto onthuld. Volgens de fabrikant is het de meest efficiënte auto die Mercedes tot nu toe heeft geproduceerd. De automaker claimt dat de auto een bereik van 1000km kan halen op basis van eigen tests.

Mercedes-Benz toont de Vision EQXX tijdens de elektronicabeurs CES. Tijdens die beurs meldt de fabrikant dat de elektrische conceptauto een vermogen van 150kW levert, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 201pk. De auto kan volgens de automaker een actieradius van 1000km halen op een enkele acculading. Dat geschatte bereik blijkt volgens Mercedes uit 'een simulatie van realistische verkeersomstandigheden'. De auto heeft echter nog geen onafhankelijke testprocedures als de WLTP ondergaan.

Daarbij beweert de automaker dat het 'de meest efficiënte auto is die Mercedes ooit heeft geproduceerd', met een geclaimd energieverbruik van minder dan 10kWh per 100km en een totale accucapaciteit van 'bijna 100kWh'. Die accu heeft volgens Mercedes 50 procent minder volume en 30 procent minder massa dan die van de huidige Mercedes-Benz EQS.

Mercedes claimt zelf dat het deze actieradius heeft bereikt door zich te richten op 'het maximaliseren van de efficiëntie', waarbij is samengewerkt met de Mercedes-AMG Formule 1- en Formule E-afdelingen. De auto weegt in zijn geheel ongeveer 1750kg, meldt de fabrikant. Het bedrijf voorziet het dak van de conceptauto verder van dunne zonnecellen die volgens Mercedes-Benz tot 25km aan de actieradius kunnen bijdragen onder ideale omstandigheden. In het interieur van de Vision EQXX zit een enkele 47,5"-display, die de volledige breedte van de auto beslaat.

Aangezien het een conceptauto betreft, heeft de fabrikant geen plannen om de Vision EQXX op de markt te brengen. Het is wel de bedoeling dat technieken uit de conceptauto in de toekomst gebruikt worden in andere auto's van de fabrikant.

Afbeeldingen via Mercedes-Benz AG