Volvo en Daimler willen Europees laadpaalnetwerk voor vrachtwagens opzetten

De vrachtwagenfabrikanten Daimler, Traton en Volvo willen in 2027 een Europees laadpaalnetwerk met minimaal 1700 laadpunten voor vrachtwagens hebben opgezet. Het gaat om laadpalen met een vermogen van 50 tot 750kW.

Het laadpaalnetwerk moet langs snelwegen, en bij logistieke punten en bestemmingspunten komen te staan. Voor het netwerk richten de drie bedrijven een joint venture op, die een eigen bedrijfsidentiteit en een hoofdkantoor in Amsterdam krijgt. De naam van dit bedrijf wordt nog niet bekendgemaakt. Met het laadpaalnetwerk willen de drie bedrijven elektrisch vrachtvervoer een impuls geven. Ook bussen moeten gebruik kunnen maken van het netwerk.

De bedrijven investeren gezamenlijk vijfhonderd miljoen euro in de joint venture. Het bedrijf zal ook opengesteld worden voor extra investeringen. Met deze investeringen en subsidies verwachten de partijen nog meer laadpalen neer te kunnen zetten. De joint venture start in 2022; vijf jaar later moet het laadpaalnetwerk minstens 1700 laadpunten bevatten.

Tegen de Financial Times zegt Tratons CEO Matthias Gründler dat het bedrijf nu nog maar tien laadpunten heeft in heel Europa. Volgens de European Automobile Manufacturers' Association ACEA zijn er tegen 2030 50.000 laadpalen nodig voor de transportsector.

Het laadpaalnetwerk zal verschillende laadpunten bevatten, afhankelijk van waar de laadpunten komen te staan. De 50kW-laadpalen zijn bijvoorbeeld geschikt voor vrachtwagenbestuurders die ergens overnachten. De 750kW-laadpalen zijn weer snel genoeg om een vrachtwagenaccu binnen drie kwartier op te laden, gedurende de verplichte pauze voor chauffeurs. Overheden hebben deze 750kW-laadpalen overigens nog niet goedgekeurd voor gebruik.

Daimler is bekend van de Mercedes-vrachtwagens en introduceerde eind juni zijn eerste eActros-elektrische-massaproductievrachtwagen. Traton is grotendeels in handen van Volkswagen en is bekend van de MAN- en Scania-merken. Sommige fabrikanten, waaronder Mercedes, zetten niet alleen in op accu-elektrische vrachtwagens, maar zien ook een toekomst voor waterstofvrachtwagens. Tweakers schreef eerder een achtergrond over deze waterstofvrachtwagens.