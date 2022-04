Volvo overweegt accufabriek voor jaarlijks 300.000 auto's in Gent te bouwen

Autofabrikant Volvo overweegt de bouw van een tweede accufabriek op zijn site in Gent. Volgens topman Geert Bruyneel zou het om een grote fabriek kunnen gaan waar battery packs voor ongeveer 300.000 wagens per jaar geproduceerd worden.

Op de site van Volvo Car Gent worden al accu's voor elektrische wagens geassembleerd en Volvo denkt er over na om op dezelfde site in Gent een tweede accufabriek te bouwen. Dat bevestigt Volvo's hoofd van wereldwijde productie, Geert Bruyneel, volgens HLN. Hij stelt dat de toekomst van de Gentse fabriek voor vele jaren is verzekerd en dat er gesprekken lopen om een tweede fabriek op te richten. "Een deel van dat verhaal is een giga-batterijfabriek", klinkt het.

Met zo'n zogenoemde 'giga'-fabriek zou Volvo zelf instaan voor de hele assemblagelijn van accu's en zullen er per jaar battery packs voor ongeveer 300.000 wagens van de band moeten rollen volgens De Morgen. Die moeten onder andere dienen voor de elektrische wagens van de autofabrikant zelf. Volvo wil tegen 2030 geen wagens op fossiele brandstof meer produceren. Momenteel produceert Volvo in Gent twee elektrische voertuigen: de XC40 Recharge en de C40 Recharge.

De beslissing om de accufabriek in Gent op te bouwen is volgens de krant De Morgen nog niet definitief. Er worden nog andere locaties in Zweden genoemd. Daarom zou Vlaams minister-president Jan Jambon met de top van Volvo overleggen over hoe de Vlaamse overheid de autofabrikant verder kan ondersteunen.