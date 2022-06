Volvo zal geen nieuwe accufabriek bouwen in Gent

Autofabrikant Volvo zal geen nieuwe accufabriek bouwen op zijn terreinen in Gent. Dat bevestigde de top van het bedrijf aan Belgische media. Er werd geen motivatie voor de beslissing meegedeeld of onthuld waar er dan wel een nieuwe accufabriek zal komen.

Eind oktober reisde Vlaams minister-president Jan Jambon nog af naar Zweden om een bezoek te brengen aan de top van het bedrijf. Daar wilde hij naar verluidt nagaan hoe hij bedrijven zoals Volvo 'nog beter kon ondersteunen in Vlaanderen'. Eén van de gespreksonderwerpen was toen ook de bouw van een tweede accufabriek op de terreinen van Volvo in Gent. De top van het bedrijf overwoog toen nog om daar een nieuwe accufabriek te bouwen.

Maar die nieuwe fabriek in Gent komt er dus niet. Dat stelde de top van Volvo aan het Belgische persagentschap Belga. "Wij kunnen bevestigen dat Vlaanderen niet langer kandidaat is in dit proces", klonk het bij monde van de directie. Die deelde nog geen officiële motivatie mee over de beslissing maar het is wel bekend dat de autofabrikant rekening hield met de nabijheid van leveranciers ten opzichte van hun fabrieken, de hoeveelheid hernieuwbare energie die voorhanden is, competitiviteit en de aanwezigheid van genoeg geschoold personeel.

In de Volvo-fabrieken in Gent worden sinds 2019 al accu’s geassembleerd met accu-onderdelen van onder andere LG Chem en het Chinese CATL. Met die onderdelen worden accupakketten voor de XC40 Recharge-wagen en de Volvo C40 gemaakt. Tegen 2030 wil Volvo geen wagens met fossiele brandstof meer op de markt brengen.

De fabrieksterreinen van Volvo ligt aan de North Sea Port, dat is het gefuseerde havenbedrijf van Gent en Zeeland. Daar reageert men ontgoocheld: "Dit is heel sneu want zo’n grote investering komt niet elk jaar langs." De nieuwe fabriek had jaarlijks battery packs voor ongeveer 300.000 auto’s moeten produceren en 3000 jobs kunnen opleveren.