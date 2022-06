Volvo- en Polestar-moederbedrijf lanceert satellieten voor zelfrijdende auto's

Geely heeft de eerste negen GeeSAT-1-satellieten gelanceerd. Deze satellieten doen onder meer aan positiebepaling en moeten auto's kunnen helpen met zelfrijdende functies. Auto's kunnen via de satellieten ook communiceren met andere auto's of infrastructuur.

De negen satellieten van Geely-onderdeel Geespace zijn de eerste stap van het netwerk. In 2025 moet de eerste fase klaar zijn, met 72 satellieten. De tweede fase bestaat uit 168 satellieten, waardoor er uiteindelijk 240 GeeSAT-1-satellieten door de ruimte moeten zweven. Het bedrijf noemt het hele netwerk de Geely Future Mobility Constellation.

De satellieten komen in een lage baan om de aarde en moeten tot op de centimeter nauwkeurig kunnen aangeven waar bijvoorbeeld een auto zich bevindt. Auto's en andere systemen kunnen ook met die satellieten communiceren. Deze twee aspecten zorgen er volgens Geely voor dat het netwerk auto's kan helpen met zelfrijdende functies, omdat ze beter weten waar op de weg ze zich bevinden. Daarnaast kunnen ze met andere auto's en infrastructuur communiceren, bijvoorbeeld over de staat van de weg of files.

Deze combinatie van positiebepaling en communicatie heet Precise Point Positioning and Real-Time Kinematic Services, of PPP-RTK. Naast voor autonome auto's, kan dit netwerk voor de logistieke sector worden ingezet of voor andere sectoren. Geely denkt bijvoorbeeld aan toezicht houden op de kwaliteit van zeewater.

Voor de Geely Future Mobility Constellation heeft het bedrijf meerdere grondstations in China. In eerste instantie werkt het netwerk alleen in Azië-Pacific, maar na 2026 moet het netwerk wereldwijd gebruikt kunnen worden. Geely is eigenaar van of heeft een belang in meerdere automerken die in Europa auto's verkopen, waaronder Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co, Smart en LEVC. Geely's satellieten hebben een levensduur van vijf jaar, daarna branden ze volledig op in de atmosfeer. Ze worden met de Lange Mars 2C-raketten gelanceerd.