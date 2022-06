Polestar 3-suv met actieradius van 'meer dan 600km' gaat begin 2023 in productie

Polestar kondigt zijn derde auto in oktober officieel aan, maakt het bedrijf op dinsdag bekend. De Polestar 3 wordt de elektrische suv van het bedrijf. De auto krijgt een beoogde actieradius van 'meer dan 600 kilometer'. Het bedrijf deelt ook de eerste foto's.

Polestar schrijft dat zijn eerste suv in oktober van dit jaar formeel wordt aangekondigd en dat de auto vanaf dan vooruitbesteld kan worden in een beperkt aantal landen. De productie start vervolgens 'begin 2023', in de Verenigde Staten en China. De prijs is nog niet bekend. Het bedrijf toont ook de eerste volledige foto van de Polestar 3. Eerder toonde het bedrijf al beelden van de suv met camouflagestickers.

Het bedrijf deelt ook meer details over de Polestar 3. De fabrikant schrijft dat het voertuig een aandrijflijn met twee motoren krijgt. Polestar spreekt ook over een 'grote' accu, die goed moet zijn voor een actieradius van meer dan 600km onder de WLTP-testprocedure. Op termijn moet de auto ook deels autonoom kunnen rijden op basis van een lidar-systeem van Luminar en een chip van Nvidia.

Polestar komt op termijn ook met een Polestar 4 en 5. Eerstgenoemde wordt een compactere suv die in 2023 op de markt komt. De Polestar 5 wordt een sportsedan en volgt een jaar later.