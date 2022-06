Polestar 2 krijgt in Nederland betaalde update die vermogen toevoegt

De Polestar 2 krijgt in Nederland een digitale prestatie-update, die vermogen en koppel aan de elektrische auto toevoegt. Deze upgrade is te downloaden voor 1000 euro. De update is nog niet beschikbaar in België, maar komt later uit in 'andere Polestar-markten'.

Polestar meldt dat de over-the-air-update beschikbaar is gemaakt voor het Long range Dual-motormodel van de Polestar 2. Het bedrijf toonde eerder al een preview van deze upgrade tijdens een autoshow, maar brengt deze nu officieel uit. De update voegt 50kW aan vermogen en 20Nm koppel toe aan de aandrijflijn van de elektrische auto, voor een totaal van 350kW en 680Nm.

Het extra vermogen en de toegevoegde koppel zijn beschikbaar als een 'boost' tussen de 70 en 130 km/u, wat moet zorgen voor een snellere acceleratie tussen die snelheden. De fabrikant spreekt verder over een 'sportievere rijbeleving' nadat de upgrade is geïnstalleerd. Ook is de sprinttijd van 0 naar 100km/u verlaagd naar 4,4 seconden. Van 80km/u naar 120 km/u versnellen duurt volgens de fabrikant 2,2 seconden na de update. Dat laatste is volgens de fabrikant een halve seconde sneller dan een standaard-Polestar 2.

Gebruikers kunnen de upgrade voor 1000 euro aanschaffen via de Polestar Extras-webshop, waarna deze direct over-the-air naar de auto wordt gestuurd. De fabrikant meldt dat de upgrade tot op heden is geïnstalleerd door vierhonderd Polestar 2-eigenaren. De update is beschikbaar voor Polestar 2-auto's 'die hiervoor in aanmerking komen'. Volgens Autovisie betekent dit dat de upgrade vooralsnog niet beschikbaar komt voor leaseauto's. Polestar zou aan een oplossing daarvoor werken, meldt die website.