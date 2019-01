Volvo-dochter toont Android-interface voor komende Tesla Model 3-concurrent

Volvo-dochter Polestar heeft de Android-interface getoond voor zijn komende Polestar 2, een elektrische auto die de concurrentie moet aangaan met de Tesla Model 3. Google Maps wordt de standaard navigatie-app in de auto.

Polestar 2-icoon uit de webapp

Het gaat niet om Android Auto, maar een op Android gebaseerd besturingssysteem met aangepaste interface, meldt Polestar. Google-diensten maken deel uit van de software, waaronder Google Maps, Assistant en de Play Store. De bedoeling is dat de software jarenlang geregeld updates en upgrades krijgt. Polestar vermeldt niet hoe de beveiliging van de software in elkaar zit.

Polestar heeft een progressive web app online gezet, waarmee gebruikers zelf door een demo van de interface kunnen heenklikken op een smartphone of tablet. De interface bestaat uit vier tabbladen, met op het eerste tabblad een afbeelding van de auto zelf die nog niet eerder is verschenen. Het tweede tabblad is voor apps, de derde voor contacten en de vierde voor bedieningselementen in de auto. Ook is er een notificatiebalk met shortcuts, toggles en meldingen.

De Zweedse Volvo-dochter is langzaamaan meer informatie aan het vrijgeven over zijn volgende auto. Zo maakt de fabrikant ook bekend dat het mogelijk wordt de auto te ontgrendelen met de smartphone, zoals de Tesla Model 3 ook kan. Polestar lijkt zijn auto sowieso als concurrent op te werpen voor de nieuwste Tesla. Het Zweedse bedrijf maakt in de komende weken meer bekend over de auto, die later dit jaar in productie moet gaan.