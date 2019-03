Tesla Model 3-variant van 35.000 dollar komt binnen half jaar uit in Europa

Automaker Tesla brengt de 35.000 dollar-versie van de Model 3 uit in de VS. De goedkoopste variant komt binnen drie tot zes maanden uit in Europa. Om de prijs te laten zaken moeten er veel winkels van de automakers dicht.

Het is nog onbekend hoeveel de 35.000 dollar kostende auto in euro's gaat kosten. De Standard Range-variant is nog niet op de site verschenen. Vermoedelijk is dat omdat hij nog niet in Europa verschijnt, terwijl hij wel in de Verenigde Staten uitkomt. Alleen de zwarte variant kost 35.000 dollar, andere versies kosten tweeduizend dollar extra.

Om de auto voor die prijs te kunnen aanbieden, reduceert Tesla andere kosten binnen het bedrijf. Daarom sluit het veel van zijn winkels en kunnen klanten auto's alleen nog online bestellen. Zo kan er 6 procent van de prijs van de Model 3 af, zo schat het bedrijf in. Het is onbekend hoeveel ontslagen er vallen door de stap. Enkele winkels op drukke locaties blijven open als showroom.

Tesla had een variant van 35.000 dollar beloofd bij de introductie van de Model 3 enkele jaren geleden, maar het heeft tot nu toe geen auto aangeboden voor die prijs. De Model 3 is de goedkoopste auto van de fabrikant tot nu toe.