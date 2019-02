Max ICT neemt MyCom over en zet winkelinhoud in de etalage

Ict-webwinkel Max ICT heeft MyCom overgenomen, zo maakt het bedrijf uit Tilburg bekend. Max ICT doet de overname voor zijn online verkoop en biedt de winkelinhoud van de MyCom-winkels ter verdere overname aan.

Max ICT noemt de overname van MyCom 'een logische stap' en het bedrijf acht zichzelf 'de aangewezen partij om de rijke historie van MyCom in ere te houden in de online wereld'. Het bedrijf maakt duidelijk dat een doorstart voor de veertien in januari gesloten fysieke MyCom-winkels er onder de vlag van Max ICT niet komt.

Het Tilburgse bedrijf biedt de winkelinhoud van die winkels aan geïnteresseerde partijen aan. Max ICT noemt als reden dat het zelf voornamelijk online verkoopt en slechts een fysieke winkel heeft. Een bedrag voor de overname is niet bekend en ook is niet duidelijk of en zo ja hoeveel personeel is overgenomen.

Het bedrijf achter MyCom vroeg eind januari faillissement aan, nadat begin die maand al zeven en later in januari de laatste zeven winkels gesloten werden. Max ICT verkoopt ict-apparatuur aan consumenten en de zakelijke markt.