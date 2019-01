Klanten van failliet verklaarde MyCom kunnen vordering indienen

Klanten die iets besteld hebben bij het failliet verklaarde MyCom of een product hebben ingeleverd ter reparatie, kunnen een vordering indienen. Een formulier daarvoor is online verschenen bij een advocatenkantoor.

Op de website van Biermans Advocaten staan de stappen die gedupeerden moeten ondernemen als zij iets besteld hebben bij MyCom dat nog niet geleverd is. Producten die al besteld en betaald zijn worden niet meer uitgeleverd, ook eventuele aanbetalingen kunnen niet worden teruggestort. Klanten moeten een formulier invullen en daarbij de aankoopbewijzen toevoegen om zo hun geldvordering in te dienen.

De vorderingen van de klanten komen vervolgens op een lijst van 'voorlopig erkende concurrente crediteuren', dat zijn alle partijen die iets tegoed hebben van MyCom. Klanten die producten ter reparatie hebben liggen bij MyCom moeten die in principe terugkrijgen. Die producten vallen niet in de faillissementsboedel. Klanten krijgen de producten terug als de curator ze daadwerkelijk aantreft. Klanten moeten ook hier een formulier voor invullen.

Volgens het advocatenkantoor heeft de Rechtbank Gelderland bij de uitspraak van het faillissement een afkoelingsperiode van minimaal twee maanden afgekondigd. In die periode worden de gehuurde en geleasde zaken van MyCom niet afgegeven. Dat wordt gedaan om dat er door de curator nog wordt onderzocht of een tijdelijke voortzetting van de activiteiten of een doorstart mogelijk is.

MyCom heeft vorige week woensdag zijn faillissement aangevraagd, al zijn winkels gesloten en zijn webwinkel offline gehaald. Het faillissement omvat ook het KijkBijMij-platform voor aankoopadvies. Eerder in januari sloot de keten de helft van zijn winkels in een poging om zijn hoofd boven water te houden, maar dat is niet gelukt.