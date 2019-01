Ontwikkelaar maakt website om PUBG-kills terug te vinden op Twitch

Een ontwikkelaar heeft een website gemaakt waar spelers van PlayerUnknown's Battlegrounds Twitch-streams kunnen terugvinden van hun eigen kills. Het werkt met de officiële PUBG-api en beelden tot twee weken oud zijn terug te vinden.

Als spelers op de website PUBG Report hun nickname die ze in het spel gebruiken invullen, krijgen ze een lijst te zien met Twitch-video's als zij spelers hebben gedood die op dat moment aan het streamen waren. Ook als de speler zelf is gedood door een Twitch-streamer, wordt de video daarvan getoond. Het werkt alleen voor spelers van de pc-versie van PlayerUnknown's Battlegrounds.

De ontwikkelaar van PlayerUnknown's Battlegrounds licht de website zelf uit op zijn eigen website als een voorbeeld van wat er mogelijk is met de publiek beschikbare PUBG-api. Er is data beschikbaar van maximaal veertien dagen oud. Spelers die nu op hun naam zoeken kunnen dus tot twee weken terugkijken of zij in beelden van streamers voorkomen.

Als de speler ook zelf op Twitch aan het streamen was tijdens het spelen, wordt ook dat filmpje getoond. Op die manier is het mogelijk om kills uit beide perspectieven te zien, mits beide spelers aan het streamen waren. De video's die via de resultaten worden getoond beginnen precies op het punt waarop de confrontatie plaatsvond.