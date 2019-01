Firefox 65 vereenvoudigt filters tegen tracking en ondersteunt AV1 en webp

Mozilla heeft Firefox 65 uitgebracht. De nieuwe versie van de browser heeft eenvoudigere instellingen om tracking door derden tegen te gaan. Ook ondersteunt de nieuwe versie de AV1-videocompressiemethode en webp-afbeeldingen.

In de instellingen van Firefox 65 treffen gebruikers drie opties om tracking tegen te gaan. De Standard-optie blokkeert trackers alleen in privévensters, de Strict-optie doet dat ook in normale vensters. Bij deze optie waarschuwt Mozilla dat het de werking van websites negatief kan beïnvloeden. Er is ook een Custom-optie, waarbij gebruikers kunnen kiezen welke trackers waar geblokkeerd worden.

Ook nieuw in Firefox-versie 65 is de ondersteuning voor de AV1. Dat werkt voorlopig alleen voor Windows-gebruikers. Mozilla heeft meegeholpen bij het ontwikkelen van AV1, een open standaard voor videocompressie. Volgens de makers is AV1 momenteel dertig procent beter dan concurrerende standaarden zoals hevc en vp9 en gaat dat nog verbeteren.

Daarnaast ondersteunt Firefox 65 het webp-afbeeldingenformaat, dat door Google is ontwikkeld. Ook heeft Mozilla een nieuwe Task Manager toegevoegd, die te zien is door about:performance in te tikken. Op deze pagina krijgen gebruikers onder andere te zien hoeveel geheugen bepaalde tabs of add-ons gebruiken.