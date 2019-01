Mozilla schakelt Flash in Firefox standaard uit vanaf september

Bij zijn release in september 2019 zal Firefox 96 standaard de Flash-plug-in uitgeschakeld hebben staan, blijkt uit een bericht van Mozilla-ontwikkelaars. Het is een nieuwe stap van Mozilla richting het volledig stoppen met Flash-ondersteuning, in 2020.

Het standaard uitschakelen van Flash in Firefox 96, te beginnen met de Nightly, staat in een melding op Bugzilla. De publieke release van Firefox 96 staat voor 3 september op de roadmap van Mozilla. Tot nu toe was alleen bekend dat Mozilla ergens in 2019 zou stoppen met het standaard inschakelen van de Flash-plug-in.

Het uitschakelen betekent dat gebruikers geen melding meer krijgen om Flash in te schakelen, maar dit blijft wel mogelijk in de instellingen. Firefox-gebruikers kunnen nu al 'nooit activeren' bij de instellingen kiezen, in plaats van het standaard 'vragen om te activeren'. Anders dan bij Chrome is Flash bij Firefox nog een npapi-plug-in, verouderde technologie waar risico's aan kleven, hoewel de plugin bij Firefox op 64bits Windows sinds versie 62 in een sandbox draait.

Begin 2020 staakt Mozilla de ondersteuning voor Flash volledig in de consumentenversies van Firefox. Voor de Firefox Extended Support Release eindigt die ondersteuning eind 2020. Zodra Adobe stopt met beveiligingsupdates voor Flash, weigert Firefox nog langer de plugin te laden, volgens Mozilla's roadmap.

Adobe stopt 1 januari 2021 met die beveiligingsupdates, vanaf dat moment is Flash end-of-life, zo maakte Adobe halverwege 2017 bekend. De software verscheen in 1996 als Macromedia Flash en werd populair als webtechniek voor games, sites en video, maar kende ook lange geschiedenis van beveiligingsproblemen. Ook was er kritiek op de invloed op de accuduur, instabiliteit en prestaties, met name op mobiel. Onder andere Steve Jobs keerde zich tegen Flash op mobiel.