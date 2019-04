FireEye brengt opensource-analysetool voor Flash-bestanden uit

Beveiligingsbedrijf FireEye brengt een opensource-tool uit voor het analyseren van Flash-bestanden. Onderzoekers en ontwikkelaars kunnen de tool als losse applicatie gebruiken of als library integreren in eigen software.

Het programma heet Flashmingo en is te vinden op Github. De tool gebruikt de open source library SWIFFAS om Flash-bestanden te parsen naar één object met alle informatie zoals tags, strings en binaire data.

Flashmingo is als losstaande applicatie te gebruiken, maar onderzoekers kunnen de libraries ook integreren in eigen analysetools. Volgens FireEye is het ook mogelijk om extra functionaliteit toe te voegen via Python-plugins. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld Flash-objecten decompileren en verdachte bestandsnamen opsporen.

Hoewel Flash op zijn retour is en steeds vaker wordt vervangen door alternatieven zoals html5, denkt FireEye dat de software nog lange tijd een bedreiging vormt. Maker Adobe stopt in 2020 met de ontwikkeling, maar veel oude systemen blijven gebruikmaken van de software.

"De geschiedenis leert dat legacy-technologieën doorgaans lang blijven bestaan", schrijft FireEye in een blogpost. "Als organisaties Flash niet uitfaseren, wordt de dreiging van Flash alleen maar groter vanwege het gebrek aan beveiligingsupdates." Volgens FireEye zien de beveiligingsonderzoekers van het bedrijf nog regelmatig Flash-exploits voorbij komen die malware verspreiden.