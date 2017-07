Adobe Flash heeft vanaf 2021 officieel End Of Life-status

Adobe, Apple, Mozilla, Microsoft, Facebook en Google kondigen aan dat vanaf 1 januari 2021 Flash officieel totaal niet meer ondersteund wordt. De technologie zal niet meer werken in Edge, Internet Explorer, Chrome en Firefox en krijgt ook geen updates meer.

Hoewel Apple het niet expliciet zegt, is het aannemelijk dat het dezelfde stappen zet als Google, Microsoft en Mozilla en Flash met ingang van 2021 totaal niet meer ondersteunt in zijn Safari-browser. Tussen nu en 2021 zullen de browsers van de internetgiganten ook nog kleinere stappen zetten richting het einde van Flash: steeds vaker zal de voorkeur gegeven worden aan html5, Flash zal standaard uitgeschakeld zijn in de browsers en moet er expliciet toestemming gegeven worden voor het draaien van Flash-content.

Vanaf 2021 gaat Adobe de software ook niet meer updaten en distribueren. Facebook belooft ondertussen de game-uitgevers op zijn sociale netwerk te ondersteunen bij de migratie van Flash naar andere technologieën, zoals Unity, html5, Unreal en WebGL.

Volgens cijfers van Google, wiens Chrome-browser verreweg het grootste marktaandeel heeft, zou drie jaar geleden 80 procent van de Chrome-gebruikers nog dagelijks een webpagina met Flash bezoeken. Nu zou dat nog maar 17 procent zijn.

De technologiewereld is zich er al langer van bewust dat Flash goed en wel aan het einde van zijn levensloop zit. De software, die al jarenlang wordt gebruikt voor filmpjes, games en andere elementen op het web, heeft meermaals te maken gehad met grote kwetsbaarheden. Inmiddels tot wasdom gekomen technologieën zoals html5 zijn tegenwoordig krachtiger en veiliger dan flash en genieten dan ook veelal de voorkeur van internetgebruikers.

Versie 1.0 van wat toen nog Macromedia Flash heette, kwam in november van 1996 uit. Daarmee is de software op het eol-moment iets meer dan 24 jaar oud. Tweakers heeft ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Flash vorig jaar een achtergrondverhaal over de geschiedenis ervan gepubliceerd.