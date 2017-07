Trump: Tim Cook heeft beloofd om drie grote Apple-fabrieken in VS te bouwen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal gezegd dat Tim Cook hem heeft beloofd om drie grote fabrieken te gaan bouwen in de Verenigde Staten.

In het interview heeft Trump geen verdere details gegevens over de mogelijke plannen van Apple; hij zei niet waarom de fabrieken gaan komen, wanneer ze worden gebouwd en wat er precies zal worden geproduceerd. Trump gaf aan dat hij tegen Cook heeft gezegd dat hij zijn regering niet als een succes kan beschouwen als Apple geen fabrieken gaat bouwen in de VS. Apple heeft geweigerd om commentaar te geven op de plannen.

In november vroeg Trump, toen nog als toekomstige president, aan Apple-directeur Tim Cook om de productie van iPhones, iPads en MacBooks te verplaatsen van China naar de Verenigde Staten. Dat zou veel banen moeten opleveren. Trump denkt dat Apple zijn wens zal inwilligen, omdat hij de belastingen voor bedrijven fors wil gaan verlagen. Dat kan met name gunstig zijn voor Apple; het bedrijf heeft in het buitenland in totaal 246 miljard dollar in kas.

Het kan zijn dat de plannen er in de praktijk iets anders uit gaan zien, omdat Apple doorgaans werkt met derde partijen die de onderdelen leveren; mogelijk zullen een of meerdere van deze toeleveranciers fabrieken bouwen in de VS, en niet Apple zelf. Onlangs werd bekend dat Foxconn, een belangrijke toeleverancier van Apple, waarschijnlijk gaat bekendmaken voor het eerst een fabriek in de VS te gaan bouwen.

Op dit moment maakt Apple alleen de Mac Pro in de VS. Volgens The Verge is het niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk doorgaat in de VS. In mei investeerde Apple nog 200 miljoen dollar in Corning, een Amerikaans bedrijf dat beschermingsglas voor iPhones maakt.

De president probeert via belastingmaatregelen om meer Amerikaanse bedrijven over te halen weer te gaan produceren in de VS. Zo besloot Ford in januari af te zien van een fabriek in Mexico; het autobedrijf creëerde toen 700 nieuwe banen in een bestaande fabriek in Michigan. Dat gebeurde na de nodige kritiek van Trump. Hij heeft gedreigd om de belastingen voor de in Mexico gemaakte auto's fors te verhogen, op het moment dat ze in de VS worden ingevoerd.