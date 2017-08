'Wisconsin verdient investering in Foxconn-fabriek pas na 25 jaar terug'

Uit een onderzoek van het Legislative Fiscal Bureau van de Amerikaanse staat Wisconsin, blijkt dat de drie miljard dollar die de staat in de nieuwe schermfabriek van Foxconn wil investeren, niet eerder dan over 25 jaar zal zijn terugverdiend.

Volgens het onderzoeksbureau, dat de fiscale kant van wetgeving uit de staat Wisconsin bekijkt, zal pas in 2042 sprake zijn van een break-even. De analyse van het bureau laat zien dat de belastingverlagingen voor Foxconn rond het jaar 2032 zo'n 1 miljard dollar hoger uitvallen dan de inkomsten die de staat krijgt uit belastingen die Foxconn betaalt. Na dit jaar eindigden de investeringen in de fabriek van Foxconn, en komt er door verhoogde belastingen jaarlijks 115 miljoen dollar in de schatkist van Wisconsin. Dat betekent dat de belastingverlagingen pas rond 2042 zullen zijn terugverdiend.

In het rapport wordt aangegeven dat de analyse van de kasstromen binnen het Foxconn-project een periode van zo'n dertig jaar beslaat, en dat deze daarom als hoogst speculatief moet worden beschouwd. Ook zijn de berekeningen veelal gebaseerd op aannames en schattingen, waarmee het bureau aangeeft dat de voorspelling eventueel ook een stuk ongunstiger kan uitpakken.

Het moment waarop de investeringen zijn terugverdiend, kan zomaar enkele jaren na 2042 komen te liggen doordat de fabriek wordt gebouwd in het zuidoosten van de staat. Daardoor ligt het voor de hand dat een deel van het werknemersbestand in de nieuwe Foxconn-fabriek zal bestaan uit inwoners van de buurstaat Illinois. De belasting die Foxconn over hun werkzaamheden moet betalen, wordt dan door Illinois geïnd. Het fiscale onderzoeksbureau stelt dat als tien procent van de nieuwe banen door mensen uit Illinois wordt ingevuld, Wisconsin zijn investering pas in 2044 zal hebben terugverdiend.

Eind juli bleek dat het Taiwanese Foxconn voor tien miljard dollar een fabriek in Wisconsin gaat bouwen waar de fabrikant lcd's gaat maken. De grote fabriek van zo'n 1,8 miljoen vierkante meter moet uiteindelijk plaats bieden aan minimaal 3000 tot mogelijk 13.000 medewerkers. De staat Wisconsin gaat tot 3 miljard dollar belastingvoordelen toekennen aan Foxconn, mits de fabrikant zijn beloftes over de nieuwe arbeidsplaatsen nakomt en medewerkers een gemiddeld jaarsalaris van 54.000 dollar betaalt. Enkele dagen geleden werd bekend dat Foxconn wellicht een r&d-centrum op het gebied van de auto-industrie gaat openen in de Amerikaanse staat Michigan.