Door Julian Huijbregts, maandag 23 januari 2017 09:15, 25 reacties • Feedback

Het Taiwanese Foxconn overweegt om samen met Apple 6,5 miljard euro te investeren in de bouw van een fabriek voor beeldschermen op Amerikaans grondgebied. De Amerikaanse fabriek zou 30.000 tot 50.000 banen moeten opleveren.

Terry Gou, de ceo van Foxconn, maakte de plannen bekend in het bijzijn van Nikkei Asia Review. Volgens Gou is het produceren van schermpanelen in de VS een goede oplossing, omdat Amerika de grootste afzetmarkt is voor de producten van Apple. De iPhone-maker zou mee willen betalen aan de bouw van de fabriek, maar hoeveel Apple wil investeren is niet bekend.

Volgens Nikkei Asia Review heeft Foxconn ook plannen om een spuitgietfabriek op te zetten in de Verenigde Staten. Dat zou mogelijk in de staat Pennsylvania gebeuren. Ambtenaren van die staat waren aanwezig bij de presentatie, waar Gou de uitspraken deed. In de fabriek worden onderdelen van producten gemaakt.

Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten, heeft meermaals aangedrongen bij Amerikaanse fabrikanten om de productie te verplaatsen naar eigen bodem. Om dat te bewerkstelligen wil Trump wil onder andere de invoer van producten uit China en Mexico hoog belasten en bedrijven in de VS belastingvoordeel geven. Gou stelt dat het Amerikaanse protectionisme onvermijdelijk is, maar hij vraagt zich ook openlijk af of het Amerikaanse publiek dit wel zal steunen, omdat het hogere prijzen van producten tot gevolg zal hebben.

Het Taiwanese Foxconn is de fabrikant van Apple-producten zoals de iPhone. Foxconn produceert voornamelijk in China. Ook als er een Amerikaanse schermfabriek komt, zal de productie van iPhones en iPads nog grotendeels in China plaatsvinden. Bij de bijeenkomst maakte Gou ook plannen voor nieuwe investeringen in Chinese fabrieken bekend.