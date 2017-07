Foxconn gaat schermfabriek in Amerikaanse staat Wisconsin bouwen

Het Taiwanese Foxconn gaat voor tien miljard dollar een fabriek in Wisconsin bouwen, waar de fabrikant lcd-schermen gaat maken. De grote fabriek van zo'n zes miljoen vierkante meter moet uiteindelijk plaats bieden aan minimaal drieduizend tot mogelijk dertienduizend werknemers.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte het nieuws bekend op een persconferentie, waarbij ook de topman van Foxconn, Terry Gou, aanwezig was. Trump suggereerde dat de bouw van een fabriek aan zijn presidentschap te danken is. De fabriek betekent bij lange na niet de verplaatsing van alle activiteiten naar de VS. In totaal werken in de Foxconn-fabrieken honderdduizenden mensen.

De staat Wisconsin gaat wetgeving doorvoeren die het mogelijk maakt dat Foxconn, over een periode van twintig jaar, tot maximaal drie miljard dollar aan belastingvoordelen tegemoet kan zien, mits het bedrijf zijn beloftes over de nieuwe arbeidsplaatsen nakomt en werknemers een gemiddeld jaarsalaris van 54.000 dollar betaalt. Foxconn overweegt meerdere locaties in Wisconsin voor de bouw van de fabriek; de definitieve keuze zou binnenkort volgen.

Foxconn heeft in een verklaring gezegd dat deze investering de start is van een serie van investeringen van in Amerikaanse fabrieken in de komende jaren. In januari maakte topman Gou plannen bekend voor de bouw van een fabriek voor beeldschermen, die dertigduizend tot vijftigduizend banen moest opleveren. Samen met Apple zou er 6,5 miljard worden geïnvesteerd in de bouw.

Het is onduidelijk of de bouw van de lcd-fabriek in Wisconsin onderdeel is van deze plannen. Een Democratische senator uit Wisconsin, Jennifer Shilling, toont zich kritisch over Foxconn. Volgens haar heeft heeft het bedrijf al vaker gezegd flink te investeren in fabrieken in de VS, maar vervolgens kwam het Taiwanese bedrijf de toezeggingen niet na. Shilling betwijfelt of er in Wisconsin vanuit de politiek wel genoeg wil bestaat om een 'corporate welfare package' tot maximaal drie miljard dollar aan Foxconn te verstrekken.

Dinsdag zei president Trump in een interview dat Tim Cook, de topman van Apple, hem heeft beloofd om drie grote fabrieken te gaan bouwen in de Verenigde Staten. Nadere details over deze plannen gaf hij niet; Apple weigerde om commentaar te geven. Het kan zijn dat deze plannen er in de praktijk iets anders uit gaan zien, omdat Apple doorgaans werkt met derde partijen die de onderdelen leveren, zoals Foxconn. Het is niet duidelijk of Apple mede-investeerder is voor de bouw van de nieuwe fabriek in Wisconsin. Het Taiwanese Foxconn is de fabrikant van Apple-producten zoals de iPhone. Foxconn produceert voornamelijk in China.

Trump heeft er meermaals bij Amerikaanse fabrikanten op aangedrongen om de productie te verplaatsen naar eigen bodem. Om dat te bewerkstelligen wil Trump onder andere de invoer van producten uit China en Mexico hoog belasten en bedrijven in de VS belastingvoordeel geven. Gou zei daar eerder al over dat Amerikaans protectionisme onvermijdelijk is, maar hij vroeg zich ook openlijk af of het Amerikaanse publiek dit wel zal steunen, omdat het hogere prijzen van producten tot gevolg zal hebben.