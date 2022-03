Gerucht: Foxconn en Pegatron overwegen productie naar Mexico te verschuiven

Diverse techproductiebedrijven, waaronder Foxconn en Pegatron, overwegen een deel van hun productie te verschuiven van China naar Mexico. Het coronavirus en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten zouden productie in Mexico aantrekkelijk maken.

Reuters schrijft op basis van anonieme bronnen dat Foxconn, Pegatron en het Chinese Luxshare overwegen om hun productie naar Mexico te verschuiven. Daarvoor zouden gesprekken lopen met de Mexicaanse overheid en met fabriekseigenaren in de regio. Foxconn zou in de Mexicaanse fabriek iPhones willen produceren. Later dit jaar zou het Taiwanese bedrijf hierover een knoop doorhakken. Foxconn heeft op dit moment vijf fabrieken in Mexico, hier worden voornamelijk televisies en servers geproduceerd.

Tijdens een beleggersconferentie zei Foxconn-president Liu Young-way dat de wereld tegenwoordig in twee groepen is verdeeld vanwege de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Daardoor bestaat de 'wereldfabriek' volgens de topman niet meer en werkt Foxconn aan twee productieketens voor de twee groepen. Momenteel wordt dertig procent van Foxconns productie buiten China gerealiseerd. De topman zei tijdens de conferentie dat dat aandeel in de toekomst zou kunnen groeien.

Foxconn-onderdeel Sharp heeft eerder gezegd meer televisies te willen produceren in Mexico. Volgens het Taipei Economic and Cultural Representative Office, de vertegenwoordiging van Taiwan in Mexico, heeft Foxconn interesse getoond in het bouwen van een fabriek in Ciudad Juárez. Dit is de grootste stad in de deelstaat Chihuahua en ligt tegenover de Amerikaanse stad El Paso, aan de grens tussen de twee landen. Ook Pegatron wil volgens het kantoor een productielijn van China naar Mexico verschuiven.

Over de productieplannen van Pegatron en Luxshare is minder informatie bekend. Pegatron zou in vroegtijdige gesprekken zijn met geldschieters om een aanvullende fabriek in Mexico te kunnen openen. Hier zou het bedrijf chips en andere componenten willen produceren. Wat Luxshare wil produceren, is niet duidelijk. Dit bedrijf is volgens mediaberichten marktleider in de productie van Apple AirPods.

Productie in Mexico zou voornamelijk aantrekkelijk zijn vanwege de Amerikaanse markt. Volgens Reuters onderzoekt de Amerikaanse regering of bedrijven met financiële prikkels gestimuleerd kunnen worden om de productie vanuit Azië naar de Verenigde Staten, Latijns-Amerika of de Caribische Eilanden te verschuiven. Mexico zou door lage lonen en de geografische ligging aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Door het coronavirus zijn daarnaast veel leveringsketens stilgevallen, waardoor fabrikanten liever dichter bij verkoopmarkten zouden willen produceren. Tegelijk wordt het stijgende aantal coronaviruspatiënten in Mexico wel als belangrijk zorgpunt genoemd.