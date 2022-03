TSMC: 3nm-chips kunnen in 2022 tot 30 procent zuiniger presteren dan 5nm-chips

TSMC streeft ernaar om in 2022 de massaproductie van 3nm-chips te starten. Die zouden dan bij gelijke prestaties 25 tot 30 procent zuiniger kunnen opereren dan de eerste generatie 5nm-chips, of 10 tot 15 procent beter presteren bij hetzelfde verbruik.

TSMC gaf een update over zijn roadmap tijdens zijn Worldwide Technology Symposium. De Taiwanese chipmaker produceert momenteel 5nm-chips in grote hoeveelheden en werkt aan een verbeterd 5nm- procedé, dat het N5P noemt. De massaproductie daarvan moet volgend jaar van start gaan en chips op basis van die node kunnen 5 procent beter presteren bij gelijk verbruik of 10 procent zuiniger werken bij gelijke prestaties.

In 2022 moet vervolgens een opnieuw verbeterd 5nm-chipprocedé in massaproductie genomen worden en TSMC noemt dit N4. Welke verbeteringen deze node naar chips moet brengen, specificeerde TSMC nog niet. Volgend jaar wil TSMC al de eerste testchips op 3nm maken, gevolgd door massaproductie aan het einde van 2022. Deze N3-node moet dus tot 30 procent zuinigere chips of tot 15 procent beter presterende chips opleveren, waarbij TSMC de vergelijking maakt met N5, de eerste 5nm-generatie. De verschillen ten opzichte van N5P of N4 zijn dus kleiner.

TSMC gaat bij elke node meer chiplagen met euv-machines maken en bij N4 verwacht het bedrijf bijvoorbeeld minder maskers nodig te hebben, die de kosten voor productie verhogen. Het bedrijf lijkt de euv-productie steeds beter onder de knie te krijgen, getuige de claim dat de yield, de opbrengst van functionerende chips, bij N5 hoger ligt dan bij N7 en N10, met meer verbeteringen in het verschiet. AnandTech licht nog uit dat TSMC bij zijn 3nm-productie nog steeds van finfet-transistors gebruikmaakt. Samsung maakte eerder bekend voor zijn 3nm-node op gate-all-aroundtransistors over te stappen.

Voor internet-of-thingschips heeft TSMC een nieuwe, zuinige 12nm-productielijn ontwikkeld, waarbij het bedrijf nu ook finfettransistors inzet. Het bedrijf vergelijkt deze N12e-node met zijn 22nm-ultra-low leakage node, die het bedrijf ook aanbiedt voor iot-chips, en claimt dat N12e 49 procent hogere prestaties biedt bij gelijk verbruik of 55 procent lager verbruik bij dezelfde prestaties. TSMC zou onder andere de lekstromen bij sram met de helft hebben teruggedrongen.