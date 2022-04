Gerucht: Samsung en niet TSMC maakt Qualcomm Snapdragon 875

Volgens Koreaanse media maakt Samsung dit jaar Qualcomms nieuwe high-end soc op zijn 5nm-procedé. In de afgelopen jaren liet Qualcomm zijn Snapdragon-socs door het Taiwanese TSMC maken. Samsung zou een betere deal geboden hebben.

Samsung heeft volgens Business Korea een contract binnengehaald om alle exemplaren van de vermeende Snapdragon 875 voor het komende jaar te produceren. Het zou gaan om een contract met een waarde van ongeveer een miljard dollar. Samsung zou al begonnen zijn met de productie van de nieuwe Qualcomm-soc, in zijn chipfabriek in Hwaseong. In die fabriek maakt Samsung sinds begin dit jaar chips van 7nm en kleiner, met euv.

Naar verluidt wordt de Qualcomm Snapdragon 875 gemaakt op een 5nm-procedé. Ook TSMC kan dergelijke chips in grote hoeveelheden produceren. Vermoedelijk maakt TSMC momenteel Apples nieuwe iPhone-soc op 5nm en wordt er gewerkt aan 5nm-socs voor Huawei, maar de leveringen aan Huawei stoppen deze week vanwege Amerikaanse sancties.

Qualcomm liet eerder ook zijn Snapdragon 820, 835 en 845 door Samsung maken. TSMC werd ingezet voor de productie van de Snapdragon 855 en 865. Samsung maakte in die tijd nog wel lager gepositioneerde Qualcomm-socs, onder andere op zijn 8nm-procedé.

Samsung investeert al jaren grote bedragen in zijn chipfabrieken. Het Zuid-Koreaanse concern sprak in 2019 de wens uit om 's werelds grootste processormaker te worden. Dat doel zou het bedrijf in 2030 willen halen. In de komende jaren wil Samsung in totaal omgerekend 103 miljard euro investeren.