Samsung start massaproductie 16Gbit-chips lpddr5 op 10nm-procedé met euv

Samsung is de massaproductie van lpddr5-chips van 16Gbit gestart. Het bedrijf maakt de chips op een 10nm-class-procedé van de derde generatie en gebruikt daarbij euv-machines. Het geheugen is volgens Samsung 16 procent sneller dan 12Gbit-lppdr5.

De lpddr5-chips van 16Gbit werken op 6,4Gbit/s, waar Samsung huidige 12Gb-lpddr5 op 5,5Gbit/s werkt. Samsung gebruikt acht 16Gbit-chips voor packages van 16GB. Momenteel moet de fabrikant acht 12Gbit-chips en vier 8Gbit-chips gebruiken om tot 16GB te komen. Bovendien is het nieuwe geheugen volgens de fabrikant dertig procent dunner dan zijn voorganger, met alle voordelen voor smartphones van dien, zoals het vrijkomen van meer ruimte voor overige onderdelen.

Samsung maakt de 16Gbit-chips op een '1z-procedé', oftewel de derde generatie van zijn 10nm-node. Daarbij zet het bedrijf euv-machines in. Voor processors wordt euv al langer ingezet voor bepaalde chiplagen en nu de techniek volwassener wordt, gaan fabrikanten deze ook voor geheugenproductie inzetten. Euv-machines gebruiken voor de belichtingsstap een golflengte van 13,5nm, waardoor nauwkeuriger en sneller kleinere structuren aan te brengen zijn. Niet bekend is in welke mate Samsung euv inzet bij de 1z-productie. Begin dit jaar maakte het bedrijf bekend euv volgend jaar bij de vierde 10nm-generatie volledig in te zetten voor dram.