Samsung begint massaproductie van lpddr5-geheugen van 16GB

Samsung is begonnen met de massaproductie van lpddr5-werkgeheugen van 16 gigabyte. Dat zijn de geheugenchips die in de nieuwe Galaxy S20 Ultra komen. Later dit jaar worden ook chips op 10nm gemaakt.

De lpddr5 dram-geheugenchips van 16GB zijn bedoeld voor toekomstige premium-telefoons, schrijft Samsung. De nieuwe geheugenmodule is opgebouwd uit acht chips van 12Gb en vier chips van 8Gb. Daarmee is het volgens het bedrijf mogelijk een overdracht van 5,5Gb/s te halen en twintig procent energie te besparen.

Samsung voert de productie van de chips in de fabriek in Pyeongtaek op. Het gaat daarbij om de dram-chips. Hoeveel producten er daarbij worden gemaakt is niet bekend. Samsung gaat de chips verkopen aan andere fabrikanten. In de tweede helft dit jaar begint het bedrijf ook met de massaproductie van lpddr5-geheugenchips die op 10nm zijn gebouwd.

Samsung gebruikt de 16GB-ramchips voor het eerst in de Galaxy S20 Ultra. Tweakers kon daar al kort mee aan de slag en maakte daar een preview van.