Samsung werkt aan update voor verbetering camera Galaxy S20 Ultra

Samsung werkt aan een update voor de verbetering van de camera van de Galaxy S20 Ultra. Reviewers merkten dat de autofocus van de telefoon traag is. Samsung zegt niet of het dat specifieke element gaat verbeteren.

Volgens The Verge gaat het om problemen met scherpstellen en met overmatig gladmaken van huidoppervlakken in foto's. Samsung zegt dat het werkt aan een update die 'de camera-ervaring' van de Galaxy S20 Ultra moet verbeteren, maar noemt geen specifieke punten die het zal aanpakken.

De S20 Ultra is vooral gericht op de camera. De telefoon heeft een primaire 108-megapixelcamera met een bijna zeventig vierkante millimeter grote sensor, bijna drie keer zo groot als de sensor in voorganger Galaxy S10. Hij heeft bovendien een camera met periscopische telelens, die een beeld geeft van vier keer zoom ten opzichte van die primaire camera.

De Galaxy S20 Ultra komt volgende maand pas uit, dus de kans bestaat dat de update er is voordat hij in de winkels ligt. De release is gepland voor over een week in sommige landen, terwijl hij over twee weken uitkomt in onder meer Nederland en België. Hij kost bij release rond 1350 euro. Tweakers publiceerde onlangs een preview van de S20 Ultra.