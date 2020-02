Huawei brengt Nova 6 SE-smartphone als P40 lite naar Europa voor 299 euro

Huawei gaat de Nova 6 SE-smartphone in Europa uitbrengen als P40 lite. De telefoon komt volgende maand uit in Spanje en gaat 299 euro kosten. Het is onbekend of de telefoon ook naar Nederland en België zal komen.

De P40 lite heeft geen Google-diensten aan boord, net zo min als de Mate 30 Pro, Mate Xs en recente Honor-telefoons. Gebruikers moeten voor apps terecht in Huaweis eigen AppGallery, terwijl de fabrikant met de eigen Huawei Mobile Services probeert functies in apps van Google Play Services over te nemen. Dat kan alleen als ontwikkelaars code omzetten voor Huawei-telefoons, wat vooralsnog niet is gebeurd.

De P40 lite heeft een Kirin 810-soc van Huawei-divisie HiSilicon. Dit is een op 7nm geproduceerde octacore met twee Cortex A76-cores op 2,27GHz en zes zuinigere Cortex A55-rekenkernen op 1,8GHz. De telefoon heeft een 14,7x6,9cm grote lcd met een diagonaal van 6,4", een beeldverhouding van 19,3:9 en een resolutie van 2310x1080 pixels. Aan de linkerbovenkant zit een gat in het scherm voor de 16-megapixelfrontcamera.

De primaire camera aan de achterkant heeft een 48-megapixelsensor van ongeveer 30 vierkante millimeter en pixels van 0,8 micron groot. Er is ook een camera met ultragroothoeklens, en er zijn twee camera's met kleine sensors en lage resoluties. De een is een macrocamera, de andere een dieptesensor.

De telefoon komt over een paar weken uit in Spanje voor 299 euro, meldt Viatea. Huawei levert hem vanaf 7 maart en retailers krijgen hem vanaf 16 maart, meldt GSMArena. Huawei kondigt de duurdere P40-telefoons aan op 26 maart, op een eigen evenement in Parijs.