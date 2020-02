Planet voegt dualbootoptie toe aan Cosmo Communicator-smartphone

De Britse hardwaremaker Planet heeft de beloofde dualbootoptie toegevoegd aan zijn smartphone Cosmo Communicator. Daardoor kunnen gebruikers bij het starten kiezen voor Android of Debian. Voor de installatie is geen pc nodig.

Gebruikers verliezen wel al hun data bij het proces, blijkt uit de instructies. Dat is nodig, omdat de recoverysoftware van Planet de opslag eerst opnieuw partitioneert. Gebruikers kunnen per besturingssysteem kiezen uit partities van 90, 60 en 30GB. Partitioneren is nodig, zodat beide besturingssystemen onafhankelijk van elkaar updates kunnen ontvangen.

Na het partitioneren is het mogelijk om in de recovery een image vanaf de micro-sd-kaart te flashen. Daarbij ondersteunt Planet naast Android de recoverysoftware van TWRP en Linux-distro Debian met KDE/Plasma.

Planet had bij de release in november vorig jaar al ondersteuning voor dualboot met een Linux-distro beloofd. Gebruikers moeten daarvoor op de nieuwste versie van de firmware zitten, zo zegt het bedrijf. Tweakers publiceerde vorige maand een review van de telefoon met fysiek toetsenbord.