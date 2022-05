Planet Astro Slide-telefoon met toetsenbord krijgt tragere soc en kleinere accu

Het Britse Planet Computers heeft de uiteindelijke specificaties van de Astro Slide 5G gepresenteerd. De smartphone met fysiek toetsenbord krijgt een tragere soc, kleinere accu en kleiner scherm dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Het bedrijf laat volgende week een preview zien van het uiteindelijke product, maar in een update op Indiegogo is de specsheet alvast gepubliceerd. Daarin staat dat Planet de Dimensity 1000-soc van MediaTek niet kon krijgen en daarom heeft gekozen voor de Dimensity 800. De modem in die soc ondersteunt geen 802.11ax, Wi-Fi 6, maar alleen 802.11ac, Wi-Fi 5. Ook de maximale snelheden op 5G liggen fors lager.

De accu gaat van 4000mAh naar 3500mAh en het scherm van 6,53" naar 6,39". Het werkgeheugen zou 6GB Lpddr4x worden, maar dat wordt Lpddr4x-geheugen met een capaciteit van 8GB. Er komt een vingerafdrukscanner in de aan-uitknop.

Het scherm wordt een 6,39"-oledpaneel met een resolutie van 2340x1080 pixels. Dergelijke schermpanelen zitten onder meer ook in veel Xiaomi Mi 9-telefoons van 2019. De Astro Slide is een smartphone met uitschuifbaar vijfregeling qwerty-toetsenbord. De telefoon moet in juni verschijnen. Planet heeft eerder enkele smartphones met fysiek toetsenbord uitgebracht, waaronder de door Tweakers gereviewde Cosmo Communicator.