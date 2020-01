Artikelen in de media roepen vaak emoties op als ze nieuw lijken, maar in feite inhaken op een oud verhaal: een cliché haast. Dat leerde ik, jaren geleden, van een redacteur van De Telegraaf die bij hetzelfde evenement was voor de aankondiging van een nieuwe smartphone. De journalist in kwestie noemde enkele voorbeelden: verhalen als 'Grote bedrijven belazeren ons' en 'De hoge heren in Den Haag duwen ons iets door de strot wat we niet willen' kun je op talloze manieren vertellen en mensen maken zich er telkens boos om. Prijsverhogingen bij providers? Telefoonfabrikanten die onder de garantie uit willen komen? In die verhalen is de zak misschien nieuw, maar de wijn eeuwenoud.

In de smartphonemarkt maken fabrikanten ook gebruik van dergelijke verhalen om producten te verkopen. Het bekendste is natuurlijk 'David tegen Goliath', de kleine speler die probeert grotere tegenstanders met slimmigheden te verslaan. OnePlus bijvoorbeeld heeft dat beeld lang gebruikt. Ook heel bekend is inhaken op 'vroeger was alles beter'. Dat deed HMD Global met de nieuwe Nokia 3310, TCL met de BlackBerry KeyOne en Lenovo met de Motorola Razr. Je zou dus denken dat de smartphone in deze review een van de populairste smartphones van 2020 kan worden. De Planet Cosmo Communicator is niet alleen een David tegen vele Goliaths, Davids wapen is deze keer gemaakt van pure nostalgie; het design is duidelijk gebaseerd op geliefde oude pda's van Psion.

Hoe kunnen we zo'n sterk verhaal weerstaan? Toen tweaker Jerie aanbood zijn Cosmo Communicator uit te lenen voor een review, hadden we geen andere keuze dan 'ja' te zeggen. Dankzij Jerie lees je nu hier de eerste en vermoedelijk enige Nederlandstalige review van dit volstrekt unieke apparaat. Jerie, dank voor het lenen!