Planet Computers presenteert smartphone met 5g en fysiek toetsenbord

Het Britse Planet Computers heeft de Astro Slide gepresenteerd, een smartphone met een fysiek toetsenbord en MediaTeks 5g-soc. De smartphone klapt niet open als zijn voorgangers, maar heeft een slidermechanisme om het toetsenbord te kunnen gebruiken.

De telefoon meet 16,4x7,7cm en is 15mm dik, meldt Planet. Het scherm is ongeveer 15x7cm groot; het is een 6,53"-lcd met een beeldverhouding van 19,5:9 en een resolutie van 2340x1080 pixels. Daaronder zit een zesregelig toetsenbord met backlight, dat gebruikers kunnen openschuiven door met twee duimen het gedeelte met het scherm omhoog te vouwen. Door daarna nog verder te duwen, is het mogelijk het scherm onder een hoek te zetten ten opzichte van het toetsenbord.

De Astro Slide draait op een MediaTek Dimensity 1000-soc, met vier Cortex A77-kernen op 2,6Ghz en vier Cortex A55-kernen op 2GHz, bijgestaan door een ARM Mali G77MP9-gpu. Daarnaast zit er 6GB aan lpddr4x bij als werkgeheugen en opslag met een capaciteit van 128GB. De telefoon ondersteunt 5g met maximaal 4,7Gbit/s download en 2,5Gbit/s upload. Ook is er ondersteuning voor 4g, 3g en 2g, wifi 6 via 802.11ax en bluetooth 5.1.

De telefoon heeft een frontcamera van vijf megapixels en een camera aan de achterkant van 48 megapixels; het is onbekend om welke sensor het gaat. Net als zijn voorgangers heeft de Astro Slide twee usb-c-poorten en een 3,5mm-jack. Authenticatie gebeurt met een vingerafdrukscanner.

De Astro Slide moet over een jaar uitkomen en krijgt een adviesprijs mee van 819 euro. Het bedrijf probeert de telefoon te verkopen via een Indiegogo-campagne, net als zijn voorgaande twee modellen. De telefoon moet de Cosmo Communicator opvolgen, die een half jaar geleden uitkwam. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een review van de Cosmo Communicator.