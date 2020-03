Atari brengt Missile Command: Recharged uit voor Android en iOS

Atari heeft zijn remake van Missile Command uitgebracht voor Android en iOS. De game verschijnt ter ere van het veertigjarige jubileum van de arcadeklassieker. Missile Command: Recharged is gratis te spelen en voor 3 euro zijn advertenties uit te schakelen.

Ar-functie Missile Command: Recharged

De nieuwe versie van Missile Command volgt hetzelfde concept als de klassieker uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Spelers moeten de inkomende projectielen uit de lucht schieten en zodoende de grond bewaken. Door te spelen zijn punten te verzamelen en die zijn uit te geven aan upgrades.

In de app zit ook een ar-functie, waarmee het mogelijk is om een virtuele arcadekast in een ruimte te plaatsen. Vervolgens kan het spel gespeeld worden op het scherm van die kast. De joystick en knoppen worden niet gebruikt, ook de virtuele arcadeversie werkt met een touchscreen.

Missile Commdand: Recharged werd begin deze maand aangekondigd, maar een verschijningsdatum was toen nog niet bekend. De game staat nu in de downloadwinkels voor Android en iOS. De app is gratis en bevat advertenties. Bij de Android-versie kost het uitschakelen van reclame 3 euro, bij de iOS-versie is dat 3,50 euro.

De oorspronkelijk game kwam in 1980 voor het eerst uit in arcades. Een jaar later kwam de game naar de Atari 2600. In 1995 is er ook een versie verschenen voor de Nintendo Game Boy. Het nieuwe spel is gemaakt door Nickervision Studios in opdracht van Atari.