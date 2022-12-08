Atari kondigt rerelease van waveshooter Akka Arrh uit 1982 aan

Atari heeft de rerelease van Akka Arrh aangekondigd. Dat is een waveshooter uit 1982. Het spel is bewerkt door ontwikkelaar Jeff Minter, die het geheel een psychedelische toets heeft gegeven. Akka Arrh komt begin 2023 uit voor de pc, PlayStation, Xbox Series, Switch en Atari VCS.

In Akka Arrh beheren spelers een gevechtstoren, de zogenaamde Sentinel, die zijn territorium moet zien te verdedigen tegen aanvalsgolven van buitenaf. Het spel bevat 50 levels en kreeg dankzij Jeff Minter een psychedelisch en visueel kleurrijk thema. Atari noemt het spel ‘een koortsdroom op de best mogelijke manier’ en biedt ook een instelling aan om de visuele effecten wat terug te dringen.

De game moest oorspronkelijk uitkomen in 1982, maar werd in dat jaar te moeilijk bevonden door het testpubliek van Atari. Daarop besloot het Amerikaanse bedrijf om het spel niet uit te brengen. Er waren op dat moment wel al drie game cabinets met de game verschenen.

Akka Arrh
Akka Arrh

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 10:23 27

08-12-2022 • 10:23

27

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Atari VCS

geen prijs bekend

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Reacties (27)

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Luke_msx 8 december 2022 10:46
Het 'Japanse' bedrijf? Atari?
NotWise @Luke_msx8 december 2022 10:57
Atari is tegenwoordig Japans. Het is uiteraard van origine een Amerikaan bedrijf. Het heeft ook helemaal niets meer van doen met de originele Atari (uit de Nolan Bushnell tijd)
Razelim @NotWise8 december 2022 13:56
Ik dacht dat Atari grotendeels in handen was van oud-Infogrames (die zichzelf Atari SA heeft genoemd), en nu dus meer een frans bedrijf is.
NotWise @Razelim8 december 2022 14:36
Dit is wat Wiki zegt en waar de verwarring vandaan komt.

"De merknaam verwisselde opnieuw van eigenaar toen Hasbro Interactive in december 2000 werd overgenomen door de Franse software-uitgever Infogrames. In oktober 2001 kondigde Infogrames aan dat het met de lancering van drie nieuwe spelen het merk Atari "opnieuw uitvond", en op 7 mei 2003 veranderde Infogrames zijn naam in Atari Inc. In 2009 werd de overname van Atari Europe door Namco Bandai afgerond. De naam Atari Europe zou voortaan niet meer worden gebruikt. De nieuwe naam werd Namco Bandai Partners"

Het is ook niet zo gek omdat de merknaam een paar is overgenomen en wordt mee gegoocheld. Maar het maakt allemaal niet zoveel uit, het heeft niets meer te maken met de originele Atari.
Als je op de Engelstalige wiki kijkt dan zie dat er allemaal gekke dingen gebeuren rond het merk. 8)7
davidem @NotWise8 december 2022 14:03
Eh, nee, Atari is tegenwoordig Franse holding met diverse dochterondernemingen die wereldwijd opereren, waaronder Atari Inc, Atari interactive, Atari Japan. Zie hier...

Ook grappig: Nolan Bushnell is zelfs nog lid geweest van de Atari SA board of directors vanaf 2010.
The Zep Man
8 december 2022 10:26
Atari noemt het spel ‘een koortsdroom op de best mogelijke manier’
Plasma Pong, anyone? ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:55]

ZpAz @The Zep Man8 december 2022 12:27
Je hebt ook Tetris Effect.
bonus 8 december 2022 10:30
Jeff Minter, the Godfather van de psychedelisch en visueel kleurrijk thema's :) Vooral Atari.
Altijd hele aparte spelen van hem...
Skyrunner @bonus8 december 2022 10:43
Ik dacht ook al, dat moet toch Jeff Minter zijn. Dezelfde Minter achter 'Attack of the mutant camels' op C64/Atari.
Crazy Harry @bonus8 december 2022 22:01
Iedereen met een xbox360 moet dat ding maar eens goed checken ;)
njitter 8 december 2022 10:28
zo, da's lekker trippy! https://www.youtube.com/watch?v=RouTQpN3Z9Y
Verwijderd 8 december 2022 12:32
Atari… dé tijd zonder patches, zonder internet én zonder stick-drift :P
mavaros 8 december 2022 13:14
Atari's waren te duur vroeger, maar gelukkig kon men in de philipswinkel een Videopac kopen. Dat was een soort Atari, maar dan ook nog met geïntegreerd toetsenbord.

Dat waren wilde tijden.
litebyte 8 december 2022 10:47
Jeugdsentiment... :)
Yzord @litebyte8 december 2022 12:04
Uh, de game zou nooit uitgebracht zijn?
ThanosReXXX @Yzord8 december 2022 12:45
Er was zoals in het artikel vermeld wordt destijds een testpubliek en er zijn daadwerkelijk ook een aantal arcade cabinets uitgebracht, dus heel, héél misschien was hij erbij, al lijkt het mij zelf ook onwaarschijnlijk. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 03:55]

litebyte @Yzord8 december 2022 12:46
1982...de games uit die tijd. Ik kan me dit spel ook niet herinneren. Wel de lol die je had aan games die als doel hadden om na aankoop veel plezier te geven, ipv als cash cow te dienen m.b.v. in-game aankopen.
TheVivaldi @litebyte8 december 2022 18:44
Want op die arcademachines mocht je voor één muntje oneindig spelen? 8)7
litebyte @TheVivaldi8 december 2022 19:01
Ja, idd, dat mocht inderdaad toen (bij ROUND1 Arcade) Overigens nu niet meer helaas. Spelletjes zijn niet zo leuk meer, alleen Mogura Taiji, maar dat is dan weer niet van Atari en ook meer fysiek een uitdaging dan voor je portemonnee.
DoctorBazinga 8 december 2022 10:31
“… een psychedelische toets..”
toets ?? (niet alles letterlijk naar klank vertalen) |:(

“Vorm”, “kant” of “draai” zou beter zijn geweest imho. :Y)
CH4OS @DoctorBazinga8 december 2022 10:45
De auteur is Belgisch, in België zijn andere woorden nu eenmaal meer in gebruik dan in Nederland. ;) Feedback is daarnaast beter in forum: Geachte redactie, specifiek in forumtopic: Spel- en tikfoutjes - en dus *geen* andere foutjes - deel 45. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 03:55]

utopiaBe @CH4OS8 december 2022 19:48
Inderdaad. Volstrekt normaal taalgebruik hier. "Draai" zou ook nog werken in België, maar vooral spreektaal. "Vorm" of "kant" zou dan weer vreemd overkomen.
CH4OS @utopiaBe8 december 2022 19:50
In Nederland Nederlands zou 'toet' op zich ook prima passen. ;)
ThanosReXXX @DoctorBazinga8 december 2022 12:41
Dat krijg je als je Engels naar Belgisch vertaald... ;)
Het originele, Engelse woord was waarschijnlijk "touch" of "twist", dus dan is jouw vertaling in het Nederlands prima.
Linksquest Moderator Spielerij
8 december 2022 10:57
Geweldig, deze wil ik wel een keer proberen.
Tadream 8 december 2022 11:57
Brengt me terug naar de C64 tijd, fantastisch.

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