Atari kondigt rerelease van waveshooter Akka Arrh uit 1982 aan

Atari heeft de rerelease van Akka Arrh aangekondigd. Dat is een waveshooter uit 1982. Het spel is bewerkt door ontwikkelaar Jeff Minter, die het geheel een psychedelische toets heeft gegeven. Akka Arrh komt begin 2023 uit voor de pc, PlayStation, Xbox Series, Switch en Atari VCS.

In Akka Arrh beheren spelers een gevechtstoren, de zogenaamde Sentinel, die zijn territorium moet zien te verdedigen tegen aanvalsgolven van buitenaf. Het spel bevat 50 levels en kreeg dankzij Jeff Minter een psychedelisch en visueel kleurrijk thema. Atari noemt het spel ‘een koortsdroom op de best mogelijke manier’ en biedt ook een instelling aan om de visuele effecten wat terug te dringen.

De game moest oorspronkelijk uitkomen in 1982, maar werd in dat jaar te moeilijk bevonden door het testpubliek van Atari. Daarop besloot het Amerikaanse bedrijf om het spel niet uit te brengen. Er waren op dat moment wel al drie game cabinets met de game verschenen.