Minister wil digitaal vergaderen permanent mogelijk maken voor verenigingen

Het Nederlandse kabinet heeft een consultatie opgezet voor een wet die het permanent mogelijk moet maken voor verenigingen en bedrijven om online te vergaderen. Juridisch mag dat nu alleen via een tijdelijke wet, die tijdens de coronacrisis is opgezet.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft een internetconsultatie opgezet over de Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen. Die wet moet het mogelijk maken voor rechtspersonen zoals verenigingen om online een algemene ledenvergadering te houden. De wet is behalve op verenigingen van toepassing op nv's en bv's, coöperaties en verenigingen van eigenaren. Het gaat dan specifiek om de algemene ledenvergadering, waarvan bij deze rechtspersonen statutair is vastgelegd wanneer ze moeten plaatsvinden. Die vergaderingen moeten in ieder geval voor een deel fysiek toegankelijk zijn.

Tijdens de coronacrisis verbood de overheid bepaalde samenkomsten, waaronder algemene ledenvergaderingen. In de 'coronawet', de Tijdelijke wet COVID-19, was opgenomen dat algemene ledenvergaderingen in die periode volledig digitaal mochten worden gevoerd. De tijdelijke wet werd onlangs verlengd tot 1 februari, maar de minister voor Rechtsbescherming wil nu kijken of dat deel van de wet permanent kan worden gemaakt met een nieuwe wet. "De wens om naast de al bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale algemene vergadering, een volledige digitale variant te houden, blijft onverminderd aanwezig", schrijft de minister.

Een volledig digitale vergadering wordt met de wet juridisch mogelijk, maar moet van de minister wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de vergadering 'zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering' en moeten deelnemers 'volledig kunnen participeren'. Details daarover staan in het voorstel dat nu ter consultatie ligt.