Minister wil digitaal vergaderen permanent mogelijk maken voor verenigingen

Het Nederlandse kabinet heeft een consultatie opgezet voor een wet die het permanent mogelijk moet maken voor verenigingen en bedrijven om online te vergaderen. Juridisch mag dat nu alleen via een tijdelijke wet, die tijdens de coronacrisis is opgezet.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft een internetconsultatie opgezet over de Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen. Die wet moet het mogelijk maken voor rechtspersonen zoals verenigingen om online een algemene ledenvergadering te houden. De wet is behalve op verenigingen van toepassing op nv's en bv's, coöperaties en verenigingen van eigenaren. Het gaat dan specifiek om de algemene ledenvergadering, waarvan bij deze rechtspersonen statutair is vastgelegd wanneer ze moeten plaatsvinden. Die vergaderingen moeten in ieder geval voor een deel fysiek toegankelijk zijn.

Tijdens de coronacrisis verbood de overheid bepaalde samenkomsten, waaronder algemene ledenvergaderingen. In de 'coronawet', de Tijdelijke wet COVID-19, was opgenomen dat algemene ledenvergaderingen in die periode volledig digitaal mochten worden gevoerd. De tijdelijke wet werd onlangs verlengd tot 1 februari, maar de minister voor Rechtsbescherming wil nu kijken of dat deel van de wet permanent kan worden gemaakt met een nieuwe wet. "De wens om naast de al bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale algemene vergadering, een volledige digitale variant te houden, blijft onverminderd aanwezig", schrijft de minister.

Een volledig digitale vergadering wordt met de wet juridisch mogelijk, maar moet van de minister wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de vergadering 'zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering' en moeten deelnemers 'volledig kunnen participeren'. Details daarover staan in het voorstel dat nu ter consultatie ligt.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-12-2022 11:00 105

08-12-2022 • 11:00

105

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Reacties (105)

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emile 8 december 2022 11:08
Een sterk voorstel. Ik ben zelf bestuurder van een VvE en daar is digitaal vergaderen een enorme uitkomst. Het boeken van een vergaderzaal voor de algemene ledenvergadering is voor een VvE vaak een relatief grote kostenpost. Daarnaast zijn er binnen onze (en talloze andere) VvE verschillende eigenaren die het pand gebruiken als belegging en zelf niet woonachtig zijn in de plaats van vestiging. Digitaal vergaderen maakt het voor hen veel eenvoudiger om de vergadering bij te wonen. Daarmee verhogen we de participatie aanzienlijk.

Ik vermoed dat veel VvE's al op deze aanpassing in de wet vooruit lopen en - net als ons - al digitaal blijven vergaderen. Dit omdat de rechter al heeft uitgesproken dat dit geen probleem is.
boolean @emile8 december 2022 11:17
Aan die kostenpost ontkom je niet; er zal namelijk ook een fysieke locatie beschikbaar moeten zijn voor mensen die niet online kunnen/willen vergaderen.
Groningerkoek @boolean8 december 2022 11:26
Een ander lid zou met de telefoon langs kunnen gaan bij een lid zonder internettoegang, of men kan in een internetcafe neerploffen. Met hen die wel kunnen maar niet willen hoef je gelukkig mede dankzij de nieuwe wetgeving veel minder rekening te houden.
Blokker_1999
@Groningerkoek8 december 2022 11:45
Natuurlijk zijn er vele oplossingen mogelijk, maar vergeet niet dat er vele mensen gewoon fysiek willen samenkomen voor zoeits. Het geeft veel meer kansen tot sociale interactie en tot nevengesprekken. Als ik de keuze heb tussen digitaal of fysiek samenkomen, dan kies ik toch echt voor het fysiek samenkomen. En dat heeft niets te maken met het niet hebben van internettoegang of een PC/Smartphone/..
REDSD @Blokker_19998 december 2022 12:01
Mes snijd aan twee kanten hierin natuurlijk voor de gene die het niet willen, ik vind zelf vaak onnodig en merk dat wanneer meer mensen fysiek in de ruimte zijn er meer gepraat wordt, maar vaker het niet effectief is.

Vergaderingen moeten imho niet gezien worden als sociale aangelegenheid, maar om productief samen tot beslissingen te komen. Als je iets sociaals wit kan je beter een koffie uurtje inplannen, naar de kroeg gaan of iets anders sociaals doen.
dok33 @REDSD8 december 2022 12:32
Precies, organisser een buurtborrel als je sociaal wil doen met je VVE leden. De ALV is om besluiten te nemen en de cijfers door te nemen.
timberleek @REDSD8 december 2022 13:21
Echter is een digitale vergadering ook niet zelden onproductief.

Als de helft ondertussen bezig is met andere dingen (dat kan zo lekker makkelijk digitaal) of ongemute de kinderen staat uit te kafferen is er ook continu verstoring en sta je alles alsnog te herhalen.

Eens dat het risico op keuvelen bij een fysieke vergadering groot is.
Het risico op niet opletten is digitaal erg groot.
wisselwerking @timberleek8 december 2022 14:49
Maar wat jij beschrijft, komt bij fysieke overleggen ook vaak genoeg voor. Daar wordt ondertussen ook rustig de mail weggewerkt.
Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat niet alles wat op de agenda staat voor jou interessant is. Dat je dan andere dingen gaat doen is op zich niet heel raar. Ook al kun je je dan beter afvragen of je überhaupt bij de vergadering aanwezig moet zijn
pookie79 @REDSD9 december 2022 10:41
Het komt op mij een beetje over dat jij het beter vindt dus de anderen moeten het dan maar accepteren. Moet jij het dan ook accepteren als een ander iets beter vindt?
REDSD @pookie799 december 2022 11:49
Tuurlijk als iemand iets liever niet wilt doen en de mogelijkheid is er voor, waarom zou dat dan niet kunnen.

Ik heb in het verleden en ik denk vele van ons dingen gedaan omdat iemand anders het graag wou, maar het zijn vaak een paar luidruchtige die de richting voor de vele bepalen en daar ben ik wel een beetje klaar mee. Die gene mogen nog steeds hun ding doen, maar ik voel me niet meer geroepen om daar aan mee te doen.
swhnld @Blokker_19998 december 2022 14:04
Jawel, maar als je dan mag kiezen tussen 50 Euro lagere service kosten bij de VvE vanwege de lagere kosten tot vergadering veranderd dat wel het plaatje. Uiteraard zijn er mensen die bulken van het geld, maar ook genoeg huurders die net de rekening kunnen betalen.

Dus ik vind het goed dat de mogelijkheid hiertoe nu ook wettelijk vastgelegd gaat worden, iets wat mag is niet verplicht.

En voor diegenen die graag gezamenlijk dan in een ruimte willen gaan zitten, kun je ook bij de buren op de koffie gaan, en de ene neemt dan de whisky mee, de andere de sigaren (of cake, thee, frisdrank, advocaat, wat dan ook).
S2K @swhnld8 december 2022 16:43
Ik geloof dat je niet helemaal snapt wat een VvE (Vereniging van EIgenaren) is, dus is niet voor huurders van toepassing.
swhnld @S2K8 december 2022 22:25
Een van mijn vrienden huurt in een flat die half koop half huur is en de huurders worden ook voor de alv van de VvE uitgenodigd, en hun huur is ook deels bepaald op de centrale kosten van het pand.

Maar ook bij kopers geld dat de hypotheek en energie duur is dus lage servicekosten wenselijk zijn.
Bux666 @Groningerkoek8 december 2022 13:59
[...] of men kan in een internetcafe neerploffen.
Internetcafés zijn uit de jaren '90 en '00, maar nu vind je die echt nergens meer.
S0epkip @Groningerkoek8 december 2022 14:04
Internetcafe? Bestaan die nog dan? }:O
pverrips @S0epkip9 december 2022 06:11
Noem het dan vergaderrestaurants....
Er zijn langs de snelwegen heel wat locaties die formeel restaurant zijn, maar praktisch gezien - met goede wifi - vooral vergaderplaats zijn geworden.
Frame164 @boolean8 december 2022 11:52
Maar er zit een groot verschil tussen een zaal voor 100 mensen of een zaaltje voor 10 mensen. Plus dat de opkomst wellicht hoger wordt als mensen thuis kunnen blijven.
dok33 @Frame1648 december 2022 12:35
Bij onze vereniging (47 huizen) gingen we van een opkomst rond de 15(fysiek), naar een opkomst rond de 30(digitaal).

Geen oppas hoeven regelen, beetje ziekjes toch mee kunnen doen, niet door kou/regen naar een lokatie hoeven gaan, etc. Helpt allemaal mee.

En iedereen is in corona tijd toch al gewend geraakt aan digitaal vergaderen, dat helpt ook.
emile @boolean8 december 2022 11:34
Die laat je gewoon meekijken. Voor 45 personen een ruimte vinden is een heel ander verhaal dan voor 3 personen een ruimte vinden. In dat laatste geval volstaat een woonkamer prima.
Remzi1993 @boolean8 december 2022 11:42
De kosten zullen aanzienlijk omlaag gaan. En voor die paar mensen die het niet willen of kunnen kan je dus desnoods je eigen appartement/huis beschikbaar stellen als je in een vereniging van eigenaars zit. (Vaak zijn VvE klein met gemiddeld 5 tot 10 leden).
dok33 @boolean8 december 2022 11:19
Natuurlijk wel, je kan altijd een woonkamer beschikbaar stellen voor die ene persoon die dat wil...

Een lokatie zonder kosten gaat veel makkelijker voor een kleine groep.
The Zep Man
@dok338 december 2022 11:26
Natuurlijk wel, je kan altijd een woonkamer beschikbaar stellen voor die ene persoon die dat wil...
Of dynamische kantoorruimte met internetverbinding. Dat is ook redelijk betaalbaar, zeker als het slechts een paar enkelingen zijn die geen eigen ruimte hebben. Een bonus is dat die enkelingen dan niet ver hoeven te reizen naar een centrale locatie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 07:11]

dok33 @boolean8 december 2022 12:31
Hangt sterk af van de grootte van je VVE. Ik was lid van eentje met 132 woningen, dat gaat dan niet in een woonkamer, maar gelukkig wel in de hal van de flat.

De VVB waar ik voorzitter van bent heeft 47 leden, en ik heb nog niemand gehoord die liever fysiek vergaderd, maar mocht er eentje opstaan, dan is ie welkom om bij mij er bij te komen zitten :)

Zodra je meer dan een stuk of 10 leden hebt die perse fysiek willen, dan wordt de woonkamer niet meer handig, lijkt me. Maar die kans is vast niet zo groot, bij het gros van de situaties.

En misschien moet je zelf ook even goed lezen, want er staat bij emile nergens dat er heel veel mensen fysiek wilden vergaderen. Hij duidt slechts op enkele voordelen van digitaal vergaderen.
Amandess @dok338 december 2022 23:30
Van die 132 woningen, welk percentage kwam daadwerkelijk op een fysieke vergadering?

De VVE waar ik een paar jaar deel van uit maakte plande altijd bij voorbaat ook maar meteen de 2e vergadering in omdat de 1e standaard te weinig opkomst had. Dat waren ook iets van 100+ appartementen.
Hielp ook niet dat ze standaard vergaderingen doordeweeks hadden tijdens kantooruren. Ik ben dus uiteindelijk ook nooit geweest.
dok33 @Amandess9 december 2022 09:37
In mijn ervaring komt er bij elk type vereniging maar een bar klein percentage opdagen bij fysieke ALVs, zodanig dat je vaak maar heel veel machtigingen moet regelen om uberhaupt genoeg vertegenwoordiging te hebben voor een geldige ALV (vaak 25% of 33% vertegenwoordiging). Bij sportverenigingen komt nog minder dan bij VVE's, en bij kleine hobby verenigingen waar iedereen sterk betrokken is, iets meer.

Online vergaderingen hebben de opkomst, in alle gevallen die ik heb meegemaakt, verhoogd.
Amandess @dok339 december 2022 21:42
Klopt, zeker bij de grotere verenigingen waar de leden door heel Nederland zitten is de opkomst bedroevend.

Blijft dan toch jammer als de oudere garde dan toch fysieke meetings wil blijven houden om mensen "in de ogen te kunnen kijken". Persoonlijk lijkt het me dan toch beter dat mensen remote aanwezig zijn en inspraak hebben dan helemaal afhaken.
SirBlade @boolean8 december 2022 11:30
Misschien kan je de kosten daarvoor in rekening brengen van de mensen die naar de fysieke locatie willen komen. En de kosten voor de digitale vergadering voor de deelnemers daaraan. Maar aangezien de meeste chat programma's gratis zijn...
brabbelaar @boolean8 december 2022 12:49
Een volledig digitale vergadering wordt met de wet juridisch mogelijk, maar moet van de minister wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet de vergadering 'zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering' en moeten deelnemers 'volledig kunnen participeren'.
Niet willen staat hier niet tussen. En 'niet kunnen' eigenlijk ook maar half. Technisch kan bijna iedereen gewoon op Zoom of een variant. Een klein deel van de mensen heeft deze vaardigheid niet, maar de vraag is of dat hier met 'kunnen' wordt bedoeld. Misschien is het genoeg als iedereen aan het woord kan komen, voorstellen kan indienen, e.d.
Janusch @boolean8 december 2022 13:08
Niet realistisch om een fysieke locatie alsnog te gaan regelen voor die enkeling die niet online kan (zal eerder willen zijn) vergaderen.

Zoals een andere Tweaker aangeeft: als je niet kunt, ga dan meeten bij 1 van de andere leden.

En niet willen? Vraag je dan af of je nog in het team past als de hele club het wel wilt maar jij niet.
jp @Janusch10 december 2022 08:38
Bij een VVE is met name het huis belangrijk, niet hoe je je voelt bij de andere mede-eigenaren. :)
0xygen500 @boolean8 december 2022 13:36
Als je een kleinere zaal kan huren scheelt het ook al snel
jongetje @boolean8 december 2022 13:49
Je hebt misschien wel een (veel) kleinere ruimte nodig.
Al zou een grote VVE ook het buurthuis kunnen huren, die kosten zijn voor een dergelijk grote VVE nu ook wel te overzien. Toen ik nog in een VVE zat van 3 appartementen toen deden we het gewoon bij mij thuis :).
Tarquin @boolean8 december 2022 15:18
Dat kan een formaliteit zijn, in een héél klein zaaltje omdat toch iedereen online komt.
Er staat niet dat je persé het volledige aantal personen kwijt moet kunnen; er moet een fysieke mogelijkheid zijn. Dat kan veel kleiner en goedkoper.

[Reactie gewijzigd door Tarquin op 23 juli 2024 07:11]

WillySis @emile8 december 2022 11:23
Digitaal vergaderen is ook zonder wetswijziging gewoon mogelijk.
Het probleem zit meer in de rechtsgeldigheid van de afspraken en het minimale aantal vergaderingen.
Voor het minimale aantal vergaderingen geldt een digitale vergadering niet mee en afspraken die binnen een digitale vergadering worden gemaakt kunnen nooit bindend of rechtsgeldig zijn.

Wat mij betreft is het digitaal vergaderen gelijk aan een fysieke vergadering en loopt de wet gewoon achter. Een digitale vergadering heeft zelfs het voordeel dat deze gemakkelijk geheel of gedeeltelijk opgenomen kan worden. Tijdens een vergadering gemaakte afspraken kunnen dan ook gemakkelijk worden aangetoond.
emile @WillySis8 december 2022 11:33
Dat is precies mijn punt. De wet loopt achter, zelfs op de rechtspraak in dit geval. Daarom is het fijn dat hier verandering in komt. Dat voorkomt vooral discussie.
Blokker_1999
@emile8 december 2022 11:47
Een wet kan nooit achterlopen op de rechtspraak daar de rechtspraak net een situatie aftoetst aan die wet. Een wet kan wel ongeldig zijn door hogere wetgeving bijvoorbeeld, maar dan heb je nog altijd rechtspraak gebasseerd op wetgeving.
WillySis @Blokker_19998 december 2022 12:04
De rechtspraak kan wel degelijk voorlopen op de wetgeving.
In de wet wordt een vergadering gedefinieerd als een bijeenkomst (volgens het woordenboek: het bij elkaar komen van een groep van personen.). Dat die bijeenkomst fysiek moet zijn is een interpretatie die wellicht verouderd is. Rechters hebben altijd de vrijheid om een modernere interpretatie van een woord te gebruiken.
De uitspraak is dan nog altijd op de wet gebaseerd, maar wijst wel op een veroudering van de wet die een nadere uitleg van het woord "vergadering" en de frase "in vergadering bijeenkomen" verlangt.
emile @Blokker_19998 december 2022 11:51
Terecht punt. Waar ik 'de wet' noemde doelde ik op de tekst in dit specifieke wetsartikel.
Frame164 @emile8 december 2022 11:53
Een wet loopt als het goed per definitie achter. Je wilt niet zaken gaan regelen voordat het relevant is. Je gaat pas iets in een wet gooien als blijkt dat het niet anders kan.
WOteB2 @WillySis8 december 2022 11:42
Kort samengevat bedoel je zeker een quorum van het aantal aanwezige personen moet zijn in een ruimte. Die is nu fysiek en zou dan digitaal moeten kunnen.
Dus een digitale ruimte (Teams en dergelijke) gelijktrekken met een fysieke ruimte (gebouw, vergaderzaal).

[Reactie gewijzigd door WOteB2 op 23 juli 2024 07:11]

WillySis @WOteB28 december 2022 12:17
De huidige wet heeft het over "vergadering" en "in vergadering bijeenkomen". Dat deze fysiek moet zijn is een interpretatie van die eis. De tijdelijke wet heeft eigenlijk alleen maar verwarrender gemaakt door een digitale bijeenkomst te introduceren. Daarmee heeft men dus ook een fysieke invulling gegeven aan de termen "vergadering" en "in vergadering bijeenkomen".
Als je een opname maakt van een vergadering waarin opgenomen is wie aanwezig zijn en alle afspraken plus instemming van de aanwezigen (mag alleen de aantallen voor en tegen), dan zal een rechter de afspraken niet snel als ongeldig verklaren.
Remzi1993 @WillySis8 december 2022 11:44
Inderdaad! Digitaal vergaderen heeft eigenlijk een groot voordeel, vooral door opname. En die opname gebruik je dan om de notulen te maken of die opname wordt als notulen gebruikt.
kodak
@emile8 december 2022 12:50
Het voorstel lijkt mij juist niet sterk. Het is een dooddoener dat de wens om digitaal vergaderen er nog steeds is, die was er namelijk ook al voor de pandemie. Het punt is dat er niet blijkt dat die wens nu belangrijker is dan voorheen. Terwijl het argument dat digitale vergaderingen dan maar zo veel een afspiegeling moeten vormen van een fysieke vergadering geen duidelijke grenzen heeft. Het recht op een acceptabele vergadering is zo niet behouden, het gaat kennelijk meer om flexibiliteit. De vergaderingen zijn er niet vooral om flexibel te kunnen zijn, kosten te besparen of tijd te besparen. De vergaderingen zijn er omdat het inhoudelijk en bestuurlijk van belang is. En dat blijkt uit het voorstel niet te verbeteren of zelfs gelijk te blijven. Het zou pas een sterk voorstel zijn als dat eerst blijkt.
chrisborst @emile8 december 2022 18:26
Als voorzitter van onze VVE ben ik helemaal geen voorstander van digitaal vergaderen. Voor onderwerpen waar je met elkaar in discussie wil gaan is live een vergadering veel effectiever. Voor hamerstukken is het een prima middel.
Wij zijn zelf maar 150 euro kwijt voor de huur van een zaal incl. koffie. Veel kerken, buurthuizen worden hiervoor vaak gebruikt en de huur is vaak erg schappelijk.
Ik zie vooral voordeel in de combinatie. Standaardzaken of zaken die tussentijds instemming nodig hebben, digitaal. Zaken die je echt in detail wil bespreken, live.
PtrO @emile8 december 2022 19:47
Het lastige van een online vergadering is dat de degene die de controle daarover leidt, vaak ook de sfeer en het verloop daarvan & in, bepaalt. Wie krijgt bv het woord en kan zich ongestoord beeldig uitspreken.

Daar waar het gaat om persoonlijke belangen en resulterende besluiten, is de mogelijkheid tot fysieke aanwezigheid vaak essentieel en is het ongewenst dat kan worden nagegaan wat iemand op welk moment in een bepaalde hoedanigheid, heeft gezegd.

Prima om digitaal te vergaderen om zo te voldoen aan een wettelijke plicht maar niet als vervanging om leden te dwingen dat zij hun explicatie online (moeten) doen en zichzelf zo weergeven.
In dit laatste geval kan het vergaderen ook contraproductief en ongewenst zijn omdat het beeld van een vergadering anders kan zijn dan één die schriftelijk (geanonimiseerd) in notulen van een besloten bijeenkomst wordt verslagen.

In het voorbeeld van een VvE spelen emoties vaak een rol en en daarbij wie daarin de bad & good guys zijn (of worden). Weten dat een vergadering in woord en beeld wordt opgetekend kan ongewenst uitpakken voor gedane besluiten en voor de personen die daarmee (imago)schade (kunnen) oplopen.
magician2000 @emile8 december 2022 23:55
Vergaderzaal een grote kostenpost? Dat lijkt me heel sterk, tenzij de VvE honderden leden telt. Maar dan nog, per "lid" stelt het dan weinig voor.

Er zijn genoeg locaties (bijvoorbeeld een kerkgebouw of buurthuis van enig soort) waar de kosten prima te doen zijn.

Neemt niet weg dat het een grote uitkomst is. Niet iedereen kan of wil een dagdeel (vaak een avond in mijn geval) opofferen voor een vergadering van 4 uur terwijl het min of meer in 30 minuten kan.

Digitaal kun je ervoor gaan zitten en klaar. Liefst wel nadat alle vragen beantwoord zijn van tevoren.
Zerora 8 december 2022 11:44
Zo moet de vergadering 'zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van een fysieke vergadering' en moeten deelnemers 'volledig kunnen participeren'.
Ik vind dit nog niet eens het belangrijkste eigenlijk. Belangrijker is de veiligheid van persoonsinformatie en bedrijfsinformatie, zodat die niet zomaar buiten de muren van de digitale vergaderzaal komen.
Frame164 @Zerora8 december 2022 12:01
Maar dat hoeft niet in deze wet geregeld te worden. Dat is al elders geregeld. Een vereniging is nu al verantwoordelijk voor de veiliigheid van persoonsinformatie.
Terrestrial 8 december 2022 11:53
Ik vind dit ook onzin, je bepaald toch zelf als vereniging hoe jij vergadert. Wat heeft de overheid daar überhaupt mee te maken? Als iets een groot publiekelijk nut heeft, dan hoor je vanuit jezelf al een fysieke vergadering te organiseren omdat anders niet iedereen de mogelijkheid tot inspraak heeft.
J_van_Ekris @Terrestrial8 december 2022 16:51
Het is niet de overheid die bepaalt wat er mag. De wet (verenigingsrecht) wordt veranderd door de minister. Dat is echt iets anders.

Het idee dat je in een vereniging maar kan doen wat je wilt als bestuur, wordt door statuten en de wet bewust beperkt. Omdat in het verenigingsrecht vastgelegd is welke rechten leden hebben tot inspraak, en dat verstrekkende besluiten altijd plenair en fysiek besproken moeten worden met een bepaald quorum. Dit is dus een stuk rechtsbescherming voor de leden. Dit om te voorkomen dat je bijvoorbeeld als bestuur ter plekke kunt besluiten dat vanaf nu alle tegoeden van een vereniging "gedoneerd" gaan worden als een vakantie voor het voltallige bestuur, en dat bij gebrek aan financien de vereniging per direct wordt opgeheven. Omdat de leden en de vereniging tegen zo'n bestuur te beschermen zijn er gewoon spelregels voor het nemen van besluiten.Volg je dit niet, dan kunnen individuele leden naar de bestuursrechter stappen om alle genomen besluiten te laten vernietigen en eventuele schade (mogelijk persoonlijk) op de bestuurders te verhalen.
dok33 @Terrestrial8 december 2022 12:41
Nou, als nu in de wet vastligt dat het fysiek moet gbeuren (die interpretatie kan je eventueel ter discussie stellen, maar laten we dat even niet doen), dan voegt deze wijziging juist meer vrijheid toe, want het mag dan ook digitaal.

Dus je mag met deze wetswijziging als vereniging dus inderdaad zelf bepalen hoe je het doet, en zonder deze wijziging niet.
Terrestrial @dok338 december 2022 12:43
Je mag altijd zelf bepalen hoe je het doet... dat hoeft niet in een wet vastgelegd te worden.
dok33 @Terrestrial8 december 2022 13:54
Nee, je mag niet altijd zelf bepalen hoe je dingen doet.

Je mag bij het verkeerslicht ook niet zelf bepalen dat rood licht niet voor jou geldig is, en maar gewoon doorrijden. Bestaande regels zijn er gewoon. Het lijkt er echter op dat jij niet op de hoogte was van de bestaande regels, en nu denkt dat er een beperking komt.

Dat is dus niet zo, de bestaande regels worden verruimd met deze wet. Dus juist minder bemoeienis, en meer ruimte om zelf te bepalen.
TimmiX @Terrestrial8 december 2022 12:22
Dit zou je ook andersom kunnen redeneren. In de praktijk is digitaal vergaderen juist ook toegankelijker dan fysiek vergaderen. Bijvoorbeeld voor mindervaliden, mensen die slecht ter been zijn, geen geld hebben voor vervoer, slechthorend zijn, noem maar op. Digitaal vergaderen brengt zowel gemak als tools voor mensen die juist normaal geen/minder inspraak hebben. De mogelijkheid voor chat, het maken van opnamens, mensen kunnen muten zodat niet alles door elkaar gaat, (live) ondertiteling, je geluid harder zetten en noem maar op. Voor veel mensen is het een uitkomst.

Enkel gezien vanuit het oogpunt van digibeten is het misschien minder toegankelijk.
Terrestrial @TimmiX8 december 2022 12:39
Maar dat is iets anders, je kunt in een fysieke vergadering ook een scherm toevoegen met digitale inspraak en de boel streamen. Echter vergis je niet hoor. Een heleboel mensen hebben niet de technische middelen of kennis om hier aan deel te nemen of zien dit juist als een enorm struikelblok omdat ze het lastig vinden om iets via webcam te verwoorden terwijl als je in een zaal zit ze zonder moeite iets uit het publiek blèren. Met alleen digitalisering maak je dingen juist ontoegankelijker voor een grote groep. Het mag een toevoeging zijn, nooit een vervanging!

Maar nogmaals daar moet de overheid zich helemaal niet mee bemoeien, laat een vereniging zelf bepalen.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 23 juli 2024 07:11]

TimmiX @Terrestrial8 december 2022 17:44
Ja, helemaal mee eens hoor! Ik gaf alleen aan dat het juist ook voordelen heeft voor een bepaalde groep.
Een combinatie van beiden zou het beste zijn denk ik, echter is het digitaal lastig 'in te breken' wanneer er een fysieke discussie ontstaat, dat is wel een nadeel.

Mee eens dat de overheid/politiek zich hier niet mee hoort te bemoeien. Je zou denken dat er wel belangrijkere zaken spelen momenteel waar ze zich op zouden moeten focussen.
jhnddy @Terrestrial9 december 2022 08:23
En die mensen kunnen netjes bezwaar aantekenen tegen de digitale vergadering in hun eigen VvE. Dat sluit de nieuwe wet niet uit.
jwal @Terrestrial8 december 2022 13:48
Idd. Ik zie dit niet als een onderwerp waar een overheid zich mee bezig hoeft te houden. Het is niet vreemd dat de overheid, en daarmee ook de kosten, steeds verder uitdijt wanneer ze zich overal maar tegenaan bemoeien. Afgezien van de betutteling, hoort een overheid zich met een beperkt aantal zaken bezig te houden, niet een zo uitgebreid mogelijk pakket.
PtrO @Terrestrial8 december 2022 19:59
De wetenschap dat een vereniging wettelijk in fysiek vorm bijeen moet komen om te vergaderen, maakt dat je daarover geen ander besluit hoeft te nemen. Ik vindt het best fijn dat ik niet hoeft te zwaaien met bepaalde wettelijk vastgestelde regels en dat mijn vereniging zich daaraan dient te houden.

Je kan in een VvE wel van alles afspreken zoals dat er geen tweede vergadering of stemming nodig is voor een belangrijk besluit waarbij ik het maar wat fijn vindt dat mijn splitsingsakte daar wat anders van vindt.

Alleen voor zaken die boven personen uitstijgen zoals doen van (openebare) rechtspraak of parlementszaken, is het mogelijk dit op afstand te doen.
Waarom ? omdat inhoudelijk dan alleen feiten van letters tot wetten van toepassing waarvoor het niet perse nodig is dit F2F te doen. Wie ze uitspreekt of hoe belicht, is dan van veel minder belang.
moonlander 8 december 2022 11:07
Geef het goede voorbeeld en begin zelf. Je hoeft niet naar Bali om daar ff te babbelen met andere hoogwaardigheidsbekleders (mooi scrabble woord).
Verwijderd @moonlander8 december 2022 11:20
eerstvolgende klimaattop ook gewoon lekker vanuit huis met de kat op schoot en een kop koffie.
laat ze het maar een keer proberen.
Twam @Verwijderd8 december 2022 11:58
Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik naar mijn kat kijk, is een diplomatiek incident dan vrijwel gegarandeerd. Normaal heel beschaafd beest, maar totale pro-level troll zodra er een webcam aan gaat. :+

Wel heel benieuwd hoeveel VvE's hier hun kans gaan grijpen om dan maar te besparen op zaalhuur en maar volledig online gaan, en of dat voor de discussies nou echt gaat werken voor de meeste mensen. Bij mij in het gebouw is de helft toch wat ouder, ik weet niet of die digitaal allemaal net zo goed uit de verf komen (ik laat daarbij even in het midden of dat voor de bestuurbaarheid goed is of niet O-) ).
Drogo @moonlander8 december 2022 11:21
Diplomatie is nou net hét voorbeeld van iets wat je vooral niet via een Teams-overlegje wilt doen.
moonlander @Drogo8 december 2022 11:23
want? samenkomen is veiliger? Ze kunnen iets militairs opzetten zodat het wel veilig kan.
Als Putin kwaad wilde 1 of duizenden bommetje op dat gebouw en alle leiders zijn weg.

[Reactie gewijzigd door moonlander op 23 juli 2024 07:11]

Frame164 @moonlander8 december 2022 12:02
Gevoelige zaken bespreek je face-to-face.
moonlander @Frame1648 december 2022 13:08
Face to face via de camera kan ook prima, dat hebben we met corona wel duidelijk gemaakt
Robbierut4 @moonlander8 december 2022 11:32
Gaat niet perse om veiligheid, als er iets is waarbij je geen misverstanden wil dan is het wel diplomatie. Kleine storing in de audio kan al veel gedoe opleveren.
TimmiX @Robbierut48 december 2022 12:15
Als je twijfelt of je iets goed hebt verstaan, kun je toch altijd vragen of men het even wil herhalen. Daarnaast nog het grote voordeel dat het opgenomen kan worden, en dat je zelfs ook in de bijhorende chat berichten kunt delen zodat het helemaal 100% duidelijk is.

Ik merk in digitale vergaderingen juist geen onduidelijkheden daardoor. De enige voorwaarden is dat niet iedereen door elkaar gaat praten, maar dat is niet anders dan bij fysiek samenkomen.
MaVeNwg @moonlander8 december 2022 11:14
Rake opmerking maar trek dat eens door naar alle wetsvoorstellen. Als de regering en kamerleden zelf ervaren wat de impact is van hun besluit, gaan ze hopelijk beseffen dat veel voorstellen gewoonweg uitgaan van geen vertrouwen en erg hinderlijk zijn.
avlt @MaVeNwg8 december 2022 11:43
Wat bedoel je te zeggen? Wetten maar afschaffen en erop vertrouwen dat het niet geregeld hoeft te worden, maar dat mensen dat onderling wel regelen?
MaVeNwg @avlt8 december 2022 12:44
Ik denk zeker dat er wel wat wetten wegkunnen.
Maar ik bedoel het volgende; als de overheid besluit dat bijvoorbeeld chronisch gehandicapten elk jaar een gezondheidsverklaring vragen voor een parkeervergunning (misschien niet landelijke scope maar wel illustratief) terwijl je eigenlijk wel weet dat de persoon ziek is en zij/hij de vergunning weer nodig heeft.
Als dat besloten wordt, laat de beslissende overheid dan ook beslissen dat ze elk jaar een formulier in moeten vullen dat ze nog werkzaam zijn bij dat betreffende overheidsonderdeel om hun toegangspas te krijgen. Dan zie je meteen hoe krom de vraag is. Daar doel ik op.
avlt @moonlander8 december 2022 11:41
Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op vergaderingen van rechtspersonen die bij wet geregeld en verplicht zijn te houden.

Een conferentie op Bali valt daar niet onder, en juist binnen de diplomatie wordt verreweg het meeste besproken en geregeld in de "wandelgangen" en bilaterale overleggen(jes). Op de eigenlijke "plenaire" bijeenkomsten verschijnen een paar hoge heren die hun plasje mogen doen.
Verwijderd @avlt8 december 2022 13:00
binnen de diplomatie wordt verreweg het meeste besproken en geregeld in de "wandelgangen" en bilaterale overleggen(jes)
... geheel toevallig in luxe resorts op AAA-locaties ergens ver weg; bij voorkeur bereikt op een manier waartegen ze zelf jarenlang ageren.

Do as I say, not as I do.
moonlander @avlt8 december 2022 13:07
Ja dan moet de wet aangepast worden he, zo simpel kan het tegenwoordig zijn.
GeeBee @moonlander12 december 2022 00:33
Scrabble speel je op een bord van 15*15, dus dat past niet…
wisselwerking 8 december 2022 11:03
Fijn dat ze daar mee aan de gang gaan. Vooral voor bijzondere algemene ledenvergaderingen waar bijvoorbeeld maar 1 bespreekpunt op de agenda staat, maar waarbij je niet wil/kan wachten op de volgende reguliere alv, kan dit een uitkomst zijn.
wica @wisselwerking8 december 2022 11:06
Toekomstig artikel: "Spreekrecht ontnomen, door middel van DDOS"
Frame164 @wica8 december 2022 11:56
Dan organiseer je het gewoon nog een keer als er technische problemen zijn. Wij hebben ook wel eens een VVE ALV opnieuw moeten doen omdat er door slecht weer te weinig mensen waren gekomen.
wica @Frame1648 december 2022 12:35
Ik neem aan, dat je dit dan ook in het reglement opneemt?
AibohphobiA BoB @wica8 december 2022 15:15
Dat is er al in het modelreglement/splitsingsakte. Als je geen quorum hebt moet je een tweede vergadering organiseren en daar is dan geen quorum voor nodig. Er moet de standaard periode van aankondiging tussen zitten (17 dagen incl. de dag van uitnodiging) en de agenda moet hetzelfde zijn.
kodak
@wisselwerking8 december 2022 13:07
Als het echt belangrijk is dan neem je er ook de tijd voor. Het hele punt van de verplichte vorm is dat deelnemers zich er niet te makkelijk vanaf maken dat ze een vereniging zijn aangegaan met bijbehorende fysieke en inhoudelijke verplichtingen. Gemak is geen doel, het gaat om de vorm en inhoud. En die worden helaas niet bewezen voldoende behouden door het wel digitaal te maken.
wisselwerking @kodak8 december 2022 13:24
De meeste mensen gaan een vereniging niet aan, maar komen daar automatisch in terecht. Gemak op zich is geen doel, maar vorm ook niet. Het doel is dat je als verenigingen besluiten kan nemen met zoveel mogelijk draagvlak binnen de vereniging. Als je dit kan bereiken doormiddel van een digitale alv dan lijkt mij dat helemaal prima. En als hetzelfde ook mogelijk is door middel van een een fysieke vergadering dan is dat ook prima. Bovendien is het ook gezellig om bij elkaar te komen. Maar ook dat is geen doel op zich.
Patoer 8 december 2022 15:32
Bij onze vereniging kwam op het laatst nog niet de helft opdagen bij de algemene vergadering. In coronatijd stuurde ik een mail naar de leden om over diverse punten van de opgestelde agenda te stemmen. 99 % gaf daar gehoor aan. Dit kan dus ook lijkt mij.
Faxinator 8 december 2022 16:31
Vreemd dat hier een wet voor is.. hier heb je toch geen kabinetsbesluit voor nodig.
mpkossen 8 december 2022 20:59
Waarom bepaalt een overheid uberhaupt hoe mensen mogen vergaderen?
Rubenmeister 8 december 2022 11:27
Daar is een geweldige tool voor, heet iBabs en is speciaal ontwikkeld voor paperless meetings. Multiplatform en beschikbaar in browser dan wel via een app.
Frame164 @Rubenmeister8 december 2022 11:56
Het gaat niet om tools maar om juridische zaken.
wvdburgt 8 december 2022 12:37
Gelukkig stelt dit kabinet het perfecte voorbeeld. Voor elke scheet zit kaag of jetten weer in het overheidstoestel. Zelfs al is het maar naar Luxemburg. Goed voorbeeld doet volgen.

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