Tijdelijke wet die CoronaMelder-inzet regelt wordt opnieuw verlengd

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil de inzet van de coronanotificatieapp CoronaMelder met nog eens drie maanden verlengen. Daar moet de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 opnieuw worden verlengd, zoals al drie keer eerder gebeurde.

De demissionair minister beschrijft dat voornemen in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. De Jonge schrijft daarin dat hij de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 wil verlengen tot minstens 10 april 2022. De wet regelt de manier waarop de CoronaMelder-app mag worden ingevoerd. In de wet staat bijvoorbeeld vastgelegd dat de app alleen mag worden ingezet voor het bestrijden van het coronavirus en niet voor andere doelen. Ook mogen bedrijven en overheden het gebruik van de app nooit verplichten.

De wet is tijdelijk en zou aanvankelijk minimaal drie maanden actief zijn. Dat kan wel worden verlengd, wat sinds de invoering op 10 oktober vorig jaar al vier keer is gebeurd. De huidige tijdelijke wet loopt tot 10 januari van volgend jaar, maar volgens de Jonge moet dat worden verlengd. "Gelet op het hoge aantal besmettingen op dit moment en het advies van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 om het gebruik van CoronaMelder in ieder geval voort te zetten tot en met het voorjaar 2022 wordt voorgesteld de inzet van CoronaMelder te verlengen", schrijft de minister.

Het gaat voorlopig nog om een voorstel van de Jonge. De Tweede Kamer moet nog stemmen over het verlengen van de wet. Dat stemmen moet nog voor het kerstreces gebeuren als het aan de minister ligt. Dat heeft niets te maken met de kabinetsformatie, maar met het feit dat het besluit tijdig in het Staatsblad moet verschijnen.

De CoronaMelder-app werd in de zomer van vorig jaar ontwikkeld en sinds het najaar gebruikt om contacten met besmette personen aan te geven. De app is inmiddels 5,5 miljoen keer gedownload.