"CoronaMelder geeft vanaf zaterdag om 17:00 uur weer waarschuwingen"

De CoronaMelder-app voor Android geeft vanaf 17.00 uur op zaterdag weer meldingen aan mensen die in contact zijn geweest met personen die het coronavirus blijken te hebben. Standaard-apps op smartphones hadden namelijk toegang tot de data van de app.

Toen de tijdelijke stop op meldingen ingezet werd, eerder deze week, gaf Google al aan dat de update die het probleem verhelpt, al sinds enkele weken uitgerold wordt. De verwachting was toen dat begin volgende week alle Android-toestellen de update voor Google Play Services binnen hebben. Ondanks dat de uitrol nu dus nog niet helemaal compleet is, wordt de app toch weer in gebruik genomen.

De experts van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben onderzocht of het lek in de bewuste Play Services-update ook werkelijk verholpen is en komen tot dezelfde conclusie als Google. Daarom besluit minister De Jonge van VWS om de app vanaf 17.00 uur weer in werking te stellen. De app zal na heractivatie ook door zijn backlog aan meldingen heen werken, dus mogelijke besmettingen van de afgelopen dagen worden niet gemist door deze tijdelijke stop.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef in een Kamerbrief dat de willekeurige codes die CoronaMelder genereert op Android-telefoons werden opgeslagen in 'het algemene systeembestand' waar ook vooraf geïnstalleerde standaard-apps toegang toe hebben. Door de toegang tot de data was het in theorie mogelijk dat standaard-apps konden vaststellen of de telefoon behoort aan iemand die als besmet is gemeld in CoronaMelder en welke ontmoetingen er hebben plaatsgevonden. Voor dat laatste moesten meerdere databronnen gecombineerd worden, omdat alleen willekeurige codes zichtbaar zijn. Volgens Google is er geen bewijs dat apps daadwerkelijk data hebben verzameld en gebruikt. Bij Apple speelt het probleem niet.