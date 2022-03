CoronaCheck-app kan vanaf 23 juni vaccinatiebewijzen genereren

De CoronaCheck-app is vanaf 23 juni gereed om vaccinatiebewijzen te genereren. Vanaf diezelfde datum kunnen gevaccineerde mensen via die app toegang krijgen tot evenementen en locaties binnen Nederland.

Demissionair minister De Jonge maakte dit bekend in de Tweede Kamer, schrijft de NOS. Momenteel hebben gebruikers nog een negatieve coronatestuitslag nodig om toegang te krijgen tot dergelijke evenementen. Dat geldt ook voor gevaccineerde mensen. Vanaf 23 juni moet hier dus verandering in komen. De app geeft binnen Nederland alleen de geboortedatum en initialen van gebruikers weer.

De Jonge vertelde verder dat de CoronaCheck-app vanaf 1 juli ingezet moet kunnen worden voor reizen naar het buitenland, hoewel de demissionaire minister daarbij uitlegt dat er nog wel een aantal zaken gediscussieerd moeten worden met de Europese Unie.

Lidstaten van de Europese Unie hebben bijvoorbeeld verschillende ideeën over het Digitale coronacertificaat, schrijft ook de NOS. "We streven naar zo veel mogelijk harmonisatie, maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk toch bilateraal met sommige EU-landen afspraken zullen moeten maken", vertelde De Jonge in de Tweede Kamer.

Zo zouden bepaalde lidstaten willen dat een Digitaal coronacertificaat pas 14 dagen na de vaccinatie moet gelden, omdat ze dan pas volledige bescherming bieden tegen het coronavirus. Nederland zal er volgens de NOS op aandringen dat mensen vrijwel direct na de eerste vaccinatie naar het buitenland moeten kunnen reizen. Ook moeten EU-lidstaten alle vaccins nog accepteren en moeten landen nog bepalen of één prik voldoende is om naar het buitenland te reizen. Verder zou er nog gediscussieerd moeten worden over hoe lang testuitslagen geldig moeten zijn.

De EU-ministers zouden op dinsdag 15 juni bijeenkomen in Luxemburg om het Digitale coronacertificaat te bespreken.Vervolgens moet het Nederlandse parlement nog een wetswijziging goedkeuren voordat de regeling per 1 juli kan ingaan, schrijft de NOS.