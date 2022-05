België wil corona-app in september landelijk uitbrengen

Het Belgische Interfederaal Comité voor Testing & Tracing hoopt vanaf september een corona-trackingapp beschikbaar te hebben die voor alle Belgische deelstaten werkt. De Belgische app gaat het Duitse systeem gebruiken en werkt op basis van anonieme bluetoothhandshakes.

Comité-voorzitter Karine Moykens zegt tegen het Belgische Radio 1 dat het ontwikkelen van de app op schema loopt en dat gisteren het lastenboek is gestuurd naar bedrijven die interesse kunnen hebben om de app te ontwikkelen. Volgens de huidige planning moet de app vanaf september voor heel België beschikbaar zijn.

De Belgische contact-trackingapp gaat met het DP3T-protocol werken. Moykens noemt dit een privacy-geopteerd systeem en zegt dat Duitsland, Nederland en Zwitserland dit systeem ook gebruiken. België gaat specifiek de Duitse app gebruiken en daar een eigen variant van maken. De app moet werken met bluetoothhandshakes en registreren met wie een persoon in contact is geweest. Wanneer iemand positief wordt getest op covid-19, krijgt deze persoon een code die in de app moet worden ingevoerd. Dan krijgen alle mensen die onlangs met de patiënt in contact zijn geweest, een melding. Deze mensen krijgen volgens Moykens alleen een melding dat ze mogelijk in contact zijn gekomen met iemand die het virus heeft, niet wie die persoon is of waar de infectie zou zijn gebeurd.

Op dit moment gebruikt België manuele contacttracing door middel van een callcenter. De corona-app gaat het callcenter niet vervangen, maar wordt een aanvulling hierop. Niet alle Belgen hebben namelijk aangegeven een dergelijke app te willen installeren. Volgens onderzoeksinstituut Vias zou 37 procent van de Belgen de app willen installeren. Moykens zegt naar aanleiding van onderzoek van het comité dat 55 procent van alle Vlamingen de app zou willen installeren.

De voorzitter verwacht dat de app zal worden gebruikt door een 'voldoende hoog percentage' Belgen om hem 'relevant' te maken. Moykens zei daarbij niet hoe hoog dat percentage precies moet zijn. De app zou voornamelijk voordelen hebben bij bijvoorbeeld culturele evenementen of sportevenementen, wanneer een persoon niet weet met wie hij of zij allemaal in contact is geweest.

Moykens was te gast bij het Radio 1-programma De ochtend, om omstreeks 1:49 uur in het fragment. De Duitse corona-app is sinds medio juni te downloaden. Van deze Corona Warn App is de broncode openbaar beschikbaar. In Nederland start naar verwachting woensdag 8 juli een testversie van de corona-app. Eerder zei een Belgische werkgroep dat de corona-app begin juli getest moet kunnen worden.