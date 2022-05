Shadow Warrior 3 komt in 2021 uit en krijgt teasertrailer

De Poolse ontwikkelaar Flying Wild Hog en de uitgever Devolver Digital hebben Shadow Warrior 3 aangekondigd. De game zal in de loop van volgend jaar uitkomen en de aankondiging gaat gepaard met een teasertrailer waarin hoofdpersoon Lo Wang weer is te zien.

Het spel heeft al een Steam-pagina gekregen en komt daarmee in ieder geval uit voor de pc. Of Shadow Warrior 3 ook voor de consoles uitkomt, is nog niet bekend. Wellicht wordt er zaterdag meer bekendgemaakt. Dan begint om 21:00 uur Nederlandse tijd de livestream van Devolver Direct 2020 en wordt de gameplay van het spel onthuld.

In de humoristisch ingestoken teaser, die vooral bedoeld is om geïnteresseerden warm te maken voor de komende gameplayonthulling, is hoofdrolspeler Lo Wang weer te zien. Tijdens een bloederig tafereel toont hij een aantal wapens in zijn arsenaal, zoals een grijphaak, magie, een vuurwapen en een zwaard. De kenmerkende humor van de gamereeks zal ook weer in deel drie zitten.

In Shadow Warrior 3 onderneemt Lo Wang een onwaarschijnlijke missie om een oude draak te vangen, die onbedoeld uit zijn eeuwige gevangenis is ontsnapt door toedoen van Lo Wang en zijn sidekick Orochi Zilla.

Shadow Warrior 3 volgt op het origineel uit 1997 en deel twee uit 2016. De Shadow Warrior-titel uit 2013 is een reboot van het origineel. Het is een first person shooter waarin het gebruik van vuurwapens wordt afgewisseld met korteafstandsgevechten en een systeem van freerunning.