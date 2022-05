Devolver brengt gratis 'marketingsimulator' Devolverland Expo uit op Steam

Devolver Digital heeft Devolverland Expo uitgebracht op Steam. Het gratis spel is een knipoog naar de afgelaste E3-gamebeurs en de evenementen daaromheen. Spelers moeten in het spel ronddwalen in verlaten beurshallen en naar trailers van Devolver-games kijken.

Devolverland Expo is gemaakt door Flying Wild Hog, de studio die ook voor Shadow Warrior 3 verantwoordelijk is. Uitgever Devolver toonde tijdens zijn presentatie in het afgelopen weekend een trailer van dat spel en die trailer maakt ook deel uit van de 'marketingsimulator' die nu op Steam staat.

Devolver had een eigen evenement gepland om tijdens de E3-beurs op een eigen locatie zijn nieuwe games te tonen. Door de coronapandemie ging dat niet door. In het spel kunnen spelers de verlaten beurshallen bezoeken en zo de nieuwe games van de uitgever ontdekken.

Devolverland Expo werd aangekondigd tijdens de Devolver Direct-uitzending. In die humoristische productie toonde de uitgever naast de Shadow Warrior 3-trailer nieuwe gameplaybeelden van Serious Sam 4. Verder werd onder meer bekendgemaakt dat Fall Guys: Ultimate Knockout op 4 augustus verschijnt op Steam en voor de PlayStation 4. Het gaat om een battleroyale-achtige partygame voor maximaal zestig spelers.