Nieuwe beelden Serious Sam 4 tonen klassiek ogende gameplay

Devolver Digital heeft tijdens de Devolver Direct-stream, wat in plaats van het afgelaste E3 plaatsvindt, nieuwe gameplay van Serious Sam 4 getoond. De game komt nog steeds in augustus uit, maar wanneer in die maand, is niet bekend.

De trailer geeft ook wat achtergrondinformatie. Hoofdpersoon Sam Stone vertelt dat hij 'vroeger een ruimteschipkapitein was' en dat hij het universum verkende. Die tijd is nu echter voorbij, nu de alien-legers van antagonist Mental de aarde zijn binnengevallen.

Voor de rest lijkt de game een klassieke Serious Sam-titel te worden: de wapens, vijanden en omgevingen doen sterk denken aan voorgaande games, inclusief het origineel uit 2001. Wel staat er in de videobeschrijving op YouTube dat Sam een 'zwaarbewapend team commando's' aanvoert, wat mogelijk inhoudt dat er personages met Sam meevechten in dit deel.

Het Kroatische Croteam onthulde in mei dat de game levels zal krijgen met honderdduizenden vijanden tegelijk op het scherm, maar een technische uitleg daarvan werd niet gegeven. De game komt ergens in augustus naar Steam en Google Stadia. Op Steam kost het spel 33,99 euro.

Trailer werd onthuld tijdens Devolver Direct