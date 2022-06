Serious Sam 4 is uitgesteld tot 24 september

Serious Sam 4 had deze maand uit moeten komen, maar uitgever Devolver Digital laat weten dat de release wordt opgeschoven naar 24 september. Een reden voor het uitstel van pakweg een maand wordt niet gegeven.

Op de gamepagina van Serious Sam 4 van de uitgever wordt nog altijd augustus 2020 genoemd, maar het bedrijf maakt middels een korte YouTube-video wereldkundig dat de titel op 24 september uitkomt op Steam en op Google Stadia. In lijn met de niet al te serieuze toon van de Serious Sam-gamereeks is in de korte video te zien hoe een persoon met twee bommen en zonder hoofd op de tekst september 24 afrent. De titel gaat 40 euro kosten op Steam.

De Kroatische ontwikkelaar Croteam onthulde in mei dat de spelers in de game levels kunnen verwachten met honderdduizenden vijanden. Verder is er een map van 128 bij 128 kilometer en er is ondersteuning voor een online co-opmodus voor vier spelers. Een maand geleden kwamen er al gameplaybeelden van Serious Sam 4 naar buiten.

Serious Sam 4 zal weer draaien om chaotische vuurgevechten met hordes aliens, waarbij een breed scala aan wapens is in te zetten. Dat valt ook op te maken uit de beschrijving onder de YouTube-video, waar staat dat de aarde wordt overvallen door de hordes van het buitenaardse genie Mental, waar Sam Stone en een groep van mislukte commando's het tegen opnemen als laatste verzet tegen de invasie.