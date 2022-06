Google verbant ruim 2500 Chinese YouTube-kanalen wegens publiceren desinformatie

Google heeft meerdere gecoördineerde invloedscampagnes uit verschillende landen beëindigd. Het bedrijf deed dat door onder andere duizenden YouTube-kanalen te verbannen. Dergelijke accounts waren met name afkomstig uit China.

Google maakt dat bekend in het bulletin van zijn Threat Analysis Group voor het tweede kwartaal van 2020. Gedurende het afgelopen kwartaal heeft Google naar eigen zeggen 2596 Chinese YouTube-kanalen verbannen van het platform, onder andere voor het verspreiden van desinformatie. Veel van deze kanalen deelden volgens Google vooral 'spam-achtige, niet-politieke content', hoewel een 'kleine subset' ook politieke inhoud plaatsten in het Chinees, onder andere over de protesten tegen racisme en de aanpak van covid-19 in de VS.

Dit komt overeen met een eerder rapport van Graphika. Volgens dat bedrijf, dat onder andere sociale netwerken analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie, plaatsten Chinese spamaccounts onder andere desinformatie over de politieke situatie in Hong Kong en de Chinese aanpak van covid-19. Dat gebeurde niet alleen op YouTube, maar ook op Twitter en Facebook. Ze gebruikten hiervoor onder andere videobeelden van pro-Chinese media en Chinese en Engelse memes. De accounts wisselden politieke content af met 'reguliere' spamposts over bijvoorbeeld basketbal, modellen en TikTok-video's. Deze spamposts werden vermoedelijk gepubliceerd om de politieke inhoud te verhullen. Graphika noemt deze invloedscampagne 'Spamouflage Dragon'.

Verder heeft Google gedurende het afgelopen kwartaal 86 Russische YouTube-kanalen verwijderd. Ook drie blogs en een AdSense-account die afkomstig zijn uit dit land zijn verbannen. Deze accounts plaatsten onder andere inhoud over Russische en internationale beleidskwesties, maar content ook over de Amerikaanse aanpak van het coronavirus en over de EU en landen als Oekraïne, Litouwen en de VS. De accounts reageerden ook op enkele Russische YouTube-video's.

Ook zijn er verschillende Iraanse Google-accounts verbannen. Deze accounts waren onder andere gelinkt aan het International Union of Virtual Media, een internetgroep die probeert online invloed te vergaren, bijvoorbeeld door het publiceren van desinformatie. De accounts in kwestie plaatsten onder andere content over de politieke relatie tussen de VS en Saudi-Arabië.

Enkele Google-accounts die vermoedelijk van een pr-bureau in Tunesië zijn, zijn ook verbannen. Het gaat hierbij om drie Google Play-ontwikkelaaraccounts en een advertentieaccount. Deze accounts plaatsten nieuwsberichten in het Engels en Frans, die gericht waren op een Afrikaans publiek.