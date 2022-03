Facebook blokkeert populaire Thaise antimonarchiegroep na eis van overheid

Facebook heeft de Thaise Royalistische Marktplaats-groep geblokkeerd nadat de Thaise regering dit eiste. In het land is het verboden om kritiek te leveren op de koning. Vermoedelijk is dat de reden voor de eis. Facebook wil vanwege de eis 'juridische stappen' zetten.

Wie nu binnen Thailand de Royalistische Marktplaats-groep probeert te benaderen, krijgt volgens Reuters de melding te zien dat deze toegang is geblokkeerd na een juridisch verzoek van het ministerie van Digitale Economie en Maatschappij. De groep heeft meer dan 1 miljoen leden en werd in april dit jaar opgericht door Pavin Chachavalpongpun, een criticus van de Thaise monarchie. In de besloten groep werd kritiek geleverd op de Thaise koning en monarchie.

Chachavalpongpun zegt dat zijn groep 'onderdeel is van een democratisch proces' en een plek is voor 'vrijheid van meningsuiting'. De criticus claimt dat Facebook door toe te geven aan de eis van de Thaise regering 'meewerkt aan een autoritair regime dat democratie tegenhoudt'. Chachavalpongpun heeft een nieuwe groep aangemaakt, die binnen 48 uur meer dan vijfhonderdduizend leden heeft gekregen.

Facebook geeft aan dat het door de Thaise regering werd 'gedwongen' de groep te blokkeren, maar dat het de eis juridisch wil aanvechten. Het platform zegt dat dergelijke verzoeken 'ernstig zijn, in strijd zijn met internationale mensenrechten en een chilling effect hebben op de mogelijkheden die mensen hebben om zich te uiten'. Eerder in augustus dreigde de Thaise minister voor Digitale Economie en Maatschappij met een boete van bijna 5400 euro en een extra dagelijkse boete van 135 euro als Facebook niet zou voldoen aan dergelijke gerechtelijke verwijderingsbevelen.

Sinds ruim een maand zijn er volgens The Guardian bijna dagelijks protesten in Thailand, die worden geleid door studenten. De demonstranten willen dat het parlement wordt ontbonden en dat de grondwet wordt hervormd. Sommigen willen daarnaast dat de macht van de monarchie wordt beperkt.